KiberPajzs a digitális bűnözők ellen KiberPajzs néven közös oktatási és kommunikációs együttműködésről döntött az MNB, a Magyar Bankszövetség, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, illetve az Országos Rendőr-Főkapitányság – jelentették be novemberben az érintettek. „A KiberPajzs projekt keretében az intézmények és a piaci szereplők átfogó oktatási programot indítanak az ügyfelek digitális pénzügyi tudatosságának fejlesztése érdekében. A kiberbiztonsági kockázatok és az ellenük való védekezési lehetőségek bemutatására széles körű, összehangolt kommunikációs kampány is kezdetét veszi” – írták. A KiberPajzs programban az intézmények egységes arculatú, egyszerű üzenetekkel mutatják be a főbb csalási formákat, így az adathalászat különböző változatait, a hamis banki hívásokat vagy sms-eket, a meghamisított banki weboldalakat, a hamis tranzakciók jóváhagyatási formáit, a csaló befektetési vagy egyéb online ajánlatokat, illetve a közösségi média segítségével történő személyesadat-lopásokat. A KiberPajzs honlapján közérthető módon bemutatják a napjainkban leggyakrabban alkalmazott adathalászmódszereket is.