Múlt héten a nyugdíjasok többsége, főleg, akiknek bankszámlára érkezik a juttatás, már megkapta jelentősen megemelt nyugdíját. Mint ismert: a kormány év végén jelentette be, hogy a decemberi nyugdíjakat januártól 15 százalékkal emelik meg a rekordmagas infláció miatt. Jó hír, hogy februárban pedig érkezik a 13. havi, teljes nyugdíj, amely már ezen az emelt szinten érkezik, azaz az év elején jelentős pluszforráshoz jutnak a nyugdíjasok. Felmerülhet ugyanakkor a kérdés, hogy elegendő-e ez a jelenlegi, rekordokat döntő infláció mellett?

Mennyit hagy az infláció a nyugdíjak értékéből?

A törvény szerint a nyugdíjakat az éves, átlagos infláció mértékével kell emelni, amennyiben év közben magasabb lesz a fogyasztói árak emelkedése, úgy évközi kompenzációkra van szükség. Ezt láthattuk tavaly is, amikor 2022-ben előbb 5 százalékkal nőttek a nyugdíjak januárban, majd ezt követte egy júniusi 3,9 százalékos emelés és még egy 4,5 százalékos emelés novemberben. Ez a három kompenzáció összesen 14 százalékkal emelte a nyugdíjakat egy év alatt.

„Ha ehhez hozzávesszük a tavaly már teljes havi összegben megkapott 13. havi nyugdíjat és a tízezer forintos nyugdíjprémiumot is, akkor a számítások szerint 193 ezer forintra nőtt tavaly decemberre az átlagnyugdíj, amely éves szinten már nem 14, hanem 18,2 százalékos emelkedésnek felel meg. A nyugdíjas inflációval – amely a súlyozása, például az élelmiszerek áremelkedése okán magasabb volt, mint az átlagos – összehasonlítva azt kapjuk, hogy a nyugdíjak reálértéke 2,6 százalékkal növekedett 2022-ben” – mondta a Világgazdaság érdeklődésére Szalai Piroska, munkaerőpiaci szakértő. Ez azt jelenti, hogy az idősek vásárlóereje nőtt, annak ellenére is, hogy rekordra ugrott az infláció. Sőt, még az átlagkeresetnél is jobban alakult a nyugdíjak helyzete.

Mennyivel nő a nyugdíj 2023-ban?

A szakértő szerint a tavaly decemberi nyugdíj – tehát a 13. havit és a prémiumot nem számítva – a 15 százalékos januári emelkedéssel 205 ezer forintra nőtt. Ha itt is hozzászámoljuk a 13. Havi nyugdíjat, akkor a teljes növekedés decemberre 222 ezer forint lehet.

Ez összességében 15,2 százalékos emelkedés tavaly decemberhez képest, azaz az idei várható inflációs sáv alsó részétől máris védve vannak a nyugdíjasok, csak akkor lehet baj, ha ennél magasabb lesz a fogyasztói árak emelkedése, de a kormány ígérete szerint ez esetben még várható évközi kompenzáció

– tette hozzá a szakértő.

A Pénzügyminisztérium 2023-ra 15 százalékos inflációval számol, míg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 15 és 19,5 százalék közötti sávot jósolt, azaz az alsó sávot már itt is lefedi az emelés és a 13. havi nyugdíj.

Amíg van ársapka, addig védve vannak a nyugdíjasok

A nyugdíjasok fogyasztói kosarában három tétel esik nagyobb súllyal a latba: az élelmiszerek, a gyógyszerek és a háztartási energia. Ebből kettő esetében érvényben van az ársapka.

„Amíg van árstop az alapvető élelmiszerekre és a rezsire, addig a nyugdíjasok kiemelt védelmet kapnak, hiszen az ő fogyasztásuk például a háztartási energia terén csak nagyon kis részüknél haladja meg az átlagos értékeket” – összegezte Szalai Piroska.