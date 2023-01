Herceghalom közelében négy autó rohant egymásba a szombat reggeli nagy forgalomban, majd a baleset miatt kialakult torlódásban másik két autó is ütközött az M1-es autópályán. Bőny közelében három autó ütközött, Győr közelében szintén három autó karambolozott, ahogy Ikrénynél is. Hegyeshalom irányába a 25-ös, a 100-as, a 115-ös és a 130-as kilométernél is történt ütközés – közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Az öt baleset mindössze egy óra alatt történt és összesen tizenöt autó karambolozott szombat reggel az M1-esen. Egyik balesetben sem sérült meg senki, viszont több kilométeres torlódásokra kell készülni.

Az ünnepek után érezhetően erősödik a forgalom a gyorsforgalmi utakon, keleti irányból nyugatra. Jelentős tranzitforgalom várható a következő napokban az M3-as és az M5-ös autópályán Budapest irányába, az M1-esen Hegyeshalom felé kell lassabb haladással, hosszabb menetidővel számolni emiatt.