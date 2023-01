Jó hír, már minden prágai buszon érintkezésmentesen is lehet jegyet venni – ezt a cseh főváros polgármestere jelentette be a napokban a közösségi oldalán.

Zdenek Hrib szerint, hogy a fejlesztés nagyszerű lehetőség az utasoknak, hiszen így közvetlenül a járműveken tudnak jegyet váltani, amivel párhuzamosan a járművezetői jegyértékesítés rossz megoldását megszüntetik. Persze Prágában nemcsak a buszokon lehet így fizetni a közösségi közlekedés használatáért, hanem a villamosokon is. Itt még 2019-ben mutatták be az érintés nélküli rendszert. Az idő igazolta a lépést: a kényelmes és utasbarát lehetőség hamar igen elterjedtté vált még a külföldi utasok körében is, nem beszélve azokról, akik nem előre tervezetten használják a közösségi közlekedést, és ezért nincs jegyük vagy bérletük az utazás megkezdésekor.

Szóval ez a helyzet most a csehek fővárosában, aminek persze magyar turistaként is lehet örülni.

Ebbe azonban némi üröm keveredik, ha a prágai utazási körülményeket összevetjük a budapestiekkel.

A magyar fővárosban ugyanis homlokegyenest ellenkező irányba mutatnak a fejlemények.

Tényleg olyan nagy dolog néhány plusz matrica?

Az Rtl írta meg, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) úgy döntött, hogy nem fejleszti tovább a digitális jegyrendszerét a fővárosi villamosokon. Ez azt jelenti, hogy aki okostelefonon vásárol jegyet, annak nincs és nem is lesz lehetősége a QR-kódos érvényesítésre a jármű belsejében. Ezek az utasok tehát vagy a beszállást megelőzően az ajtók mellé kívülről kihelyezett QR-kódot olvassák be a mobiljaikkal, vagy ha ez nem sikerül – és valljuk be, erre pláne csúcsidőben jókora esély van –, akkor szabályosan nem tudnak felszállni az adott járatra, hiába vásárolták meg egyébként a digitális jegyüket. Várhatnak a következő villamosra, vagy ha mégis felszállnak, kockáztathatják a büntetést egy ellenőrzéskor. A lap ennek kapcsán megjegyzi, hogy „gyorsnak és tájékozottnak kell lenniük azoknak, akik mobiljeggyel szeretnének utazni a fővárosi villamosokon”.

Egykor a BKK is érezhette, hogy ez nem feltétlenül ideális helyzet Budapesten a 21. században, ezért 2022 második felében új mobiljegy-érvényesítési módszert tesztelt az egyik legforgalmasabb fővárosi villamosjáraton, a 4-6-oson. Lehetővé tették, hogy az eseti utazásra szóló jegyeket a járművek utasterében található matricák beolvasásával is érvényesíteni lehessen. Az ehhez szükséges matricák az ajtók jobb oldalánál és a vezetőfülkénél is megtalálhatók.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Csakhogy a BKK ezzel befejezettnek tekinti a digitális jegyrendszerét, és nem helyez ki a többi villamosjárat belsejébe a QR-kód leolvasásához szükséges matricákat.

Bevétel versus színvonal

Mindezt azzal indokolták, hogy az elmúlt fél évben a szakembereik azt tapasztalták,

a járművek utasterében kihelyezett matricák nem javítottak jelentősen a helyzeten, nem segítették céljaikat az elvárt mértékben.

Hogy ezalatt pontosan mit kell érteni, azt nem fejtették ki, de az Rtl szerint arról van szó, hogy nem növekedett a jegyértékesítés. Azonban ez meglehetősen egyoldalú szemlélése a kérdésnek, hiszen a szolgáltatás színvonalának növelése nem pusztán azért fontos, hogy több bevételt generáljon, hanem azért is, hogy kiszolgálja az utasok igényeit. Ez azonban jelen állás szerint sajnálatos módon csak másodlagos szempont Budapesten.

Így tehát a fővárosi közösségi közlekedésben 2023-ban is marad az erősen kétesélyes matricavadászat. Azért az jó hír, hogy legalább a hagyományos papíralapú jegyeket lehet érvényesíteni a villamosok utasterében, és ezt nem az ajtókra felszerelt lyukasztókon kell megejteni. Ha valaki ennél többre vágyik, érdeme ellátogatnia például Prágába.