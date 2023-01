Több mint 41 milliárd forintot fordított természetvédelmi célú fejlesztésekre tavaly az Agrárminisztérium (AM). A források nagy része az élőhelyek helyreállítását célozta, a megvalósult és jelenleg záruló, száznál több projektnek köszönhetően mintegy 180 ezer hektáron javul a természeti területek állapota, a természetvédelmi kezelés és a természeti értékek megőrzésének feltétele – közölte az AM sajtóirodája. A soha nem látott mértékű természetvédelmi fejlesztéseket a Környezeti és energiahatékonysági operatív program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország operatív program keretéből finanszírozták.

Összességében 27 közösségi jelentőségű hazai faj és hét közösségi jelentőségű hazai élőhelytípus esetében sikerült országos szintű javulást elérni – összegezték az eredményeket.

A 2022-ben lezárt 16 élőhely-rekonstrukciós beavatkozással csaknem 19 ezer hektáron javult a természeti környezet állapota.

A természetjárók is érzékelhették a pozitív változásokat a nemzeti parkokban, ahol továbbfejlesztették az ökoturisztikai infrastruktúrát, fejlődött a természetvédelmi bemutató hálózat, illetve korszerűbbé vált a természetvédelmi őrszolgálat is. Továbbá tavaly megnyílt a látogatók előtt a Bükki Csillagda, a Csárda Természetvédelmi Központ, illetve a Vízi Vándor Természetvédelmi, a Berek Világa és a Pál-völgyi Látogatóközpont is.

Mindezek után számottevően nőtt a nemzeti parkok éves látogatószáma.

Eredményesen működött a Nemzeti Park Termék védjegyrendszer, tovább erősítették a védett természeti területek hálózatát, és folytatódott a Natura 2000 területek fenntartási terveinek előkészítése és jóváhagyása.

Elkészült Magyarország ökoszisztéma-alaptérképe is, illetve a hazai zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztésének módszertani kerete. Tavaly elindult négy új LIFE-projekt, támogatáshoz jutottak a hazai natúrparkok, és megvalósult a 2021–2030 közötti időszakra szóló 3. Biodiverzitás stratégia előkészítése.

A génmegőrzési feladatok terén nőtt az állami szerepvállalás, és Európa egyik legjelentősebb génbankja jött létre – tájékoztatott a sajtóiroda.

