Az előző évhez képest 5 ezer fővel csökkent a regisztrált álláskeresők száma, 2023 januárjában mindössze 243 578 munkát keresőt tartottak nyilván Magyarországon – derült ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) legfrisdebb adataiból.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Ez a valaha volt legkedvezőbb eredmény, még egyszer sem nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma az év első hónapjában a rendszerváltás óta

– értékelt Czomba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, aki emlékeztetett: 2010 januárjában a regisztrált álláskeresők száma meghaladta a 650 ezret. Szerinte ez az eredmény is rámutat, hogy Magyarországon a munkaerőpiac továbbra is feszes, a háború és a magyarok által elutasított szankciók sújtotta gazdasági helyzetben is sikerül megvédeni a teljes foglalkoztatottságot és a családokat.

A múlt héten a Központi Statisztikai Hivatal is közzétette a decemberi adatokat, az év utolsó hónapjában 190 ezer munkanélkülit tartott nyilván a novemberi 187 ezer után, ami azt mutatja, továbbra sincs drámai változás a hazai munkaerőpiacon.