Az országos közútkezelő tavaly is költségvetési, hazai, illetve európai uniós források bevonásával végeztetett teljes körű felújítási munkákat. A külső szakvállalkozások bevonásával megvalósuló projektekben közös, hogy nemcsak a kopóréteget cserélték ki a szakemberek, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítették, megerősítették, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe tették, továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodtak a szakvállalkozások. Vagyis a felújításokban érintett szakaszokon átfogó beruházásokat végeznek el a szakemberek.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-bihari Napló

Az elmúlt években egyre nagyobb volumenű útfelújítások valósultak meg az állami, Magyar Közút által kezelt utakon, 2022-ben a megváltozott gazdasági környezet mellett is jelentős mennyiségű teljes körű felújítás indult el.

2010 óta közel 8000 kilométernyi útfelújítást végeztek el a kivitelezők állami beruházásokon keresztül. Ebből csak 2022-ben mintegy 960 kilométernyi, főleg mellékúti szakasz volt érintett.

– mondta el Bartal Tamás, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke. Azt is elmondta, hogy

a 2022-es beruházások összértéke meghaladja a 185 milliárd forintot, amit döntő többségében a hazai költségvetési források biztosítottak.

Hozzátette, hogy az elmúlt nyár végén az állami beruházások felfüggesztésére került sor, és jelenleg az előkészítés alatt álló projekt megvalósításának menetrendjének újraütemezésén és felülvizsgálatán dolgoznak, de fontosnak tartja, hogy nem maradnak félbe beruházások, így a tavaly elkezdődött, ám be nem fejezett projektek közül 2023 tavaszán további 130 kilométernyi úton folytatódnak a kivitelezések.

A teljes körű felújítások mellett további jelentős mennyiségű üzemeltetési és fenntartási feladatot végzett el a közútkezelő tavaly is, amelyekkel biztonságosabban és komfortosabb közlekedhetnek több országos úton is az autósok: „A tavalyi év legnagyobb sikere, hogy több mint 10 saját géplánccal több mint 800 kilométernyi mellékúton végezhettünk 1-2 vagy két rétegben aszfaltcserét, amelyek így komfortérzetben megegyeznek a teljes körű felújításokkal. Ehhez több mint 340 ezer tonna aszfaltot használhattunk fel a Magyar Falu Program támogatási forrásainak köszönhetően. Ezeknél a beavatkozásoknál is törekedtünk arra, hogy ne csak az út, hanem annak környezete is megújuljon, így a lehetséges helyszíneken a padkát és az árkot is rendezték a mérnökségi szakembereink” – tette hozzá Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A Magyar Közút az elmúlt években jelentős gép- és eszközbeszerzési programot valósított meg, hogy még hatékonyabban tudja végezni az üzemeltetési és fenntartási feladatait. Tavaly többek között 20 új teherautót, a Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően 2 komplett aszfaltozó gépláncot (aszfaltterítő finisher, úthenger, emulziószóró berendezés, nyergesvontató, tréler), 10 univerzális munkagépet, 3 oszlopverő gépet, 14 ütközésienergia-elnyelő eszközt és további jó néhány kisebb-nagyobb adaptert, célgépet szerzett be.