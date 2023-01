Fél százalékkal nőtt az ipari termelés volumene 2022 novemberében az egy évvel korábbihoz képest – tudatta hétfői gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal, kiemelve, hogy munkanaphatástól megtisztítva a termelés 0,8 százalékkal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2022 októberéhez mérten viszont 0,7 százalékkal csökkent.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Összegezve:

• a legnagyobb súlyú járműgyártás, valamint a villamos berendezés előállításának kibocsátása jelentősen bővült, ugyanakkor a feldolgozóipari alágak többségében, köztük a számítógép, az elektronikai, az optikai termék, illetve az élelmiszer, az ital és a dohánytermék gyártásában csökkent a termelés volumene,

• a termelés az év első tizenegy hónapjában 6 százalékkal nagyobb volt, mint 2021 azonos időszakában,

• a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás novemberben az előző hónaphoz viszonyítva 0,7 százalékkal mérséklődött.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a január–október közötti periódusban az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 6,6 százalékkal emelkedett tavaly, ám az októberi adatok a szeptemberihez viszonyítva visszaesést mutattak.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter közleményében kiemelte, a KSH adatai rávilágítanak, hogy a háború és az elhibázott, rendkívül káros szankciók egyre jobban éreztetik hatásukat, hiszen az energia- és az alapanyagárak drágulása, az európai gazdasági konjunktúra megtörése visszavetik a termelő vállalatok teljesítményét is.

A tárcavezető szerint a kormány nem hagyja magára az ipari szektort sem,

a létrehozott gazdasági védvonal mára már meghaladja a 2 ezer milliárd forintot.

A recesszió elkerüléséhez, a családok és a teljes foglalkoztatottság megvédéséhez meg kell őrizni az ipari vállalatok stabilitását és versenyképességét – folytatta, majd megjegyezte: ennek érdekében olcsó hiteleket biztosítanak a Széchenyi Kártya Programon keresztül, kiterjesztették a kamatstopot, Gyármentő Programot és ehhez kapcsolódó hitel- és garanciaprogramot indítottak, valamint kiemelten támogatják az energiaintenzív kis- és középvállalkozásokat.

Nagy Márton: idén is növekedhet a magyar gazdaság 2023-ban is az a cél, hogy a családok és a teljes foglalkoztatás megvédésével egyidejűleg elkerülje az ország a recessziót.

Nagy hangsúlyozta, a kormány azonban itt nem áll meg, új iparpolitikával 21. századi gazdaságot hoz létre: csökkenti az energiafüggőséget, ösztönözi a tőkebeáramlást, újragondolja a stratégiai ágazatok rendszerét, megerősíti a hazai tőkét. A közlemény a következőképpen zárul:

A legfontosabb azonban a béke és a káros szankciók megszüntetése, csak így állítható helyre az európai konjunktúra

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője szerint a csiphiánnyal magyarázható a 2021. novemberi gyenge bázis, valamint 2022-ben éppen ennek enyhülése miatt gyorsult jelentősen az ipari termelés növekedése, bár az orosz-ukrán háború továbbra is számos kockázatot jelenthet. Noha a félvezetőhiány még sokáig fennmaradhat, de fokozatos javulásra lehet számítani, mivel az utóbbi időben csökkent a műszaki cikkek iránti kereslet. A beszállítói láncok szakadozása szintén jelentős kockázattal jár, csakúgy, mint az energiaárak elszállása, azonban egyes nyersanyagok – különösen az ipari fémek – árai már meredeken visszaestek a recessziós aggodalmak hatására.

Fotó: Lang Róbert/Somogyi Hírlap

Az elszálló energiaárak több ágazatot is a termelés visszafogására kényszeríthetnek – írja elemzésében Suppan. Eközben a külső keresletet ronthatja az infláció élelmiszer-, és energiaárak vezérelte emelkedése a vásárlóerő csökkenésén keresztül. Ugyanakkor továbbra is élénkítheti az ipart a nagyon magas rendelésállomány – októberben 19,8 százalékkal állt magasabban az egy évvel ezelőttihez képest. Az energiaválság által okozott várható átmeneti megingásokat követően az idei év közepétől újra fokozatos élénkülésre számítunk az ipari termelésben, amit új – főleg az akkumulátorgyártáshoz, valamint az autó-, továbbá az élelmiszer-, a vegyi- és védelmi iparhoz kapcsolódó – kapacitások várható üzembe helyezése is támogathat.

Orbán: regionális középhatalmi státusz a cél Fel kell zárkózni a fejlett államokhoz.

Az elemző előrevetíti, hogy a hazai gazdaság középtávon jelentősen profitálhat a CATL, az SK Innovation, a Samsung SDI, a BMW és a Mercedes kiemelkedő mértékű beruházásaival a védelmi ipari kapacitások kiépülése mellett. Utóbbival kapcsolatban megjegyzi: a hadiipari kiadások szignifikáns növekedése várható a következő években. Tavaly bázishatások és új kapacitások üzembe helyezése miatt 5-5,5 százalék körüli növekedést mutathatott az ipari termelés, idén pedig 3,5 százalék növekedésre számítanak a szakértők, akik úgy vélik,