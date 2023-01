Bár a nemzetközi példákkal próbálja igazolni a légiutas-adó létjogosultságát a XVIII. kerület, valójában éppen az európai formátumok erősítik meg, hogy az utazásonként ezerforintosra tervezett pluszteher szakmaiatlan és kidolgozatlan.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Szaniszló Sándor DK-s polgármester azzal érvel, hogy az érkező gépek 90 százaléka Pestszentlőrinc fölött száll fel és le, a kerületben élők szenvedik el ennek minden káros és kellemetlen mellékhatását. A települési adóból beérkező forrást egyebek között a tönkrement utak, köztük a Petőfi utca felújítására fordítaná:

alighanem példa nélküli megoldás lenne a kontinensen, hogy a zaj- és környezetvédelem apropóján beszedett pénzt aszfaltozásra költenék.

A kerület fizetett Facebook-hirdetésben magyarázza, hogy európai viszonylatban sem egyedi a légiutas-adó, Hollandiában is ezt alkalmazzák. A hollandoknál azonban kimondott cél, hogy az amszterdami Schiphol repülőtérről induló járatok számát 500 ezerről az év végéig 440 ezerre csökkentsék, a KLM vezérigazgatója pedig arra biztatta utasait, hogy ha tehetik, rövidebb távokra inkább vegyék igénybe a vonatot.

A franciáknál betiltják a két és fél óránál rövidebb légi járatokat, ha alternatívaként rendelkezésre áll a vasút, míg Belgiumban a légszennyezés csökkentése érdekében olyan adót vetnek ki, amelynek mértéke függ a repülőgép károsanyag-kibocsátásától és az útvonal hosszától is: 500 kilométernél rövidebb távolság esetén minimum 10 euró a pluszdíj. Hasonló távolságalapú légiutas-adó a briteknél is létezik, sőt, ott még a kabinosztály is meghatározó, tehát az első osztályon utazóknak többet kell fizetniük.

A pestszentlőrinci adó viszont nem ösztönöz az alternatív, környezettudatosabb megoldások használatára, a kivételt csupán a XVIII. kerületi lakosok jelentik, akiknek nem kellene fizetniük – csakhogy a szektorban dolgozók szerint ez őrültség, hiszen senki nem kér lakcímkártyát a jegyvásárlás során.

A légiutas-adó sokkal inkább hasonlít a dominikai megoldáshoz, ahol infrastrukturális díjat számolnak fel, amiből strandokat és utakat újítanak fel – ez viszont messze nem illeszkedik a Szaniszló Sándor által emlegetett európai körképhez.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A légiutas-adó története