Teljesen nyomon követhetetlenné vált Magyarországon a vállalatok árazási gyakorlata, hiába csökkennek hónapok óta az energiaárak és stabilizálódott a forint árfolyama, ebből szinte semmit nem éreznek a hazai fogyasztók, továbbra is hétről hétre emelkednek az árak. A forint október óta 10 százalékkal erősödött, miközben az olaj és a gáz ára is meredeken esett, tehát az importált inflációnak is egyre kevésbé kellene éreztetni hatását. A decemberi infláció azonban így is a benzinárstop kivezetése miatt érthető okokból meg fog ugrani, az viszont már kevésbé érthető, hogy miért a korábbi árrés duplájával dolgoznak azóta is a hazai üzemanyag-kereskedők, akik egyik héten az energiaárakkal, a másik héten már a 27 százalékos áfával magyarázzák a régióban legmagasabb árakat, ami miatt a határmentén élőknek már megéri átjárni a szomszédos országokba tankolni.

Fotó: Czinege Melinda/Hajdú-Bihari Napló

Nem állítható, hogy Magyarországon általánosságban indokolná az inflációt, de egy új jelenség is felütötte a fejét, ami igencsak más megvilágításba helyezi az eddigi áremeléseket, ez pedig a profit húzta infláció, azaz a vállalatok jóval a költségnövekedés felett emelnek árakat.

A jegybank szakemberei a decemberi inflációs jelentésükben hívták fel a figyelmet rá, hogy a legtöbb nemzetgazdasági ágban már megfigyelhető a jelenség: a szállítás-raktározás területén 84 százalékkal, a feldolgozóiparban 50 százalékkal, de még a válság hatásainak igencsak kitett kereskedelem és turizmus ágazatokban is 25 százalékkal emelkedtek egy év alatt a profitráták. Ráadásul ezek az arányok még a korábbi 2013-2019 közötti, a mainál jelentősen alacsonyabb inflációs környezet átlagánál is magasabbak.

Teljesen kiszámíthatatlanná vált az árazási környezet – állapította meg Török Zoltán, a Raiffiesen Bank vezető elemzője, aki szerint a vállalatok a mostani helyzetben, amikor nem 2-3 százalékos infláció van, hanem 20-25 százalékos, megpróbálnak előre felkészülni és bebiztosítani egy magasabb bevételt arra az esetre, ha a költségeik a vártnál is nagyobb mértékben emelkednének. Szerinte ez magyarázatot adhat arra, hogy miért nőttek ilyen mértékben a profitráták.

Nem tapasztalja azonban a jegybank által bemutatott jelenséget a kiskereskedelem területén Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára, aki a Világgazdaságnak elmondta, hogy a kereskedők mindig a beszerzési árak alapján változtatnak az árakon, tehát ha nem növelik az árakat a beszállítók, akkor a kereskedők sem teszik. Szerinte a kiskereskedelemben annyira erős a piaci verseny, hogy nem tudnak túlemelni, mert abban az esetben kiárazódnak és a vásárlók nem hozzájuk fognak venni.

Ahhoz, hogy a kereskedő versenyképes maradjon, a fogyasztói árait nem emelheti a költségeinél nagyobb mértékben

– húzta alá a szakember, hozzátéve, hogy a kereskedők egyedül a fogyasztói árakkal tudnak versenyezni. Azt azonban elismerte, hogy alapvetően más az árazási gyakorlat a hazai és a külföldi tulajdonú diszkontcégeknél, ahol sokkal kisebb a személyi jellegű ráfordítások aránya, nem beszélve arról, hogy jóval hatékonyabban is tudnak működni. Neubauer Katalin várakozása szerint előreláthatólag egy-két hónapon belül, akár már február végén tetőzhet az infláció, ugyanakkor Török Zoltán úgy véli, az átárazások téren radikális változást csak az egy számjegyű infláció hozhatja el az év végén.