A Miniszterelnökség segítséget ajánl fel több önkormányzatnak is a megugrott energiaköltség fedezéséhez - tudta meg az MTI.

Most már 10 ezer fő feletti önkormányzatokat is támogat a Miniszterelnökség.

Fotó: Shutterstock

138 városi és 17 kerületi önkormányzat részére csaknem 44 milliárd forint támogatás megítéléséről döntött a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A támogatást a tízezer lakos feletti városok és fővárosi kerületek vehetik igénybe. A lista megtalálható a kormányportálon.

A minisztérium közleményében hangsúlyozta, hogy a háború és a brüsszeli szankciók következményeként az energiaárak sokszorosára emelkedtek és a kormány célja, hogy ebben a helyzetben is a legfontosabb közszolgáltatások működése fennmaradhasson. Ennek érdekében döntött úgy, hogy a korábbi tízezer lakos alatti településeknek adott kormányzati támogatás után most a tízezer lakos feletti városok és fővárosi kerületeket is megsegítik.

A települések anyagi helyzete, energiabeszerzési szerződéseik, alapvető intézményeik fűtési, világítási rendszere jelentősen eltérő.

A támogatásért cserébe mindenkitől takarékosságot kérnek, ezért az érintett önkormányzatok tervet készítettek a lehetséges energiamegtakarítási lehetőségekről.

Balla György miniszteri biztos és Láng Zsolt kormánybiztos tárgyalt a városi, illetve fővárosi helyhatóságokkal a megnövekedett rezsiköltségeikhez nyújtandó állami hozzájárulásról; a biztosok mindenkivel tárgyaltak, aki elfogadta meghívásukat az egyeztetésre - közölték az MTI-vel.