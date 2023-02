Ahogyan arra számítani lehetett, valamennyi országgyűlési és nemzetiségi képviselő, nemzetiségi szószóló eleget tett a kötelezettségének, és január 31-ig leadta vagyonnyilatkozatát, ami meg is jelent az Országgyűlés honlapján. A pártelnökök, állami vezetők és miniszterek mellett természetesen megnéztük a legismertebb ellenzéki politikusok dokumentumait.

Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

A korábban LMP-s, jelenleg független Hadházy Ákos láthatóan sűrű éven van túl. A szekszárdi lakása és a fácánkerti szőlője mellé a kézzel írt beszámolója alapján egy 30 négyzetméteres társasházi lakást is vásárolt 2022-ben – a "hol?" az írás miatt olyannyira nem egyértelmű, hogy a magyar sajtóban Bécsről, Pécsről és Decsről is írtak, de valószínűleg utóbbi –, aminek 50 százalékos tulajdonosa.

Hadházy Ákos a cégéről nem nyilatkozik

A garázsa viszont kiürült, míg az előző nyilatkozatában három gépjárműről számolt be, addig a legfrissebben már üresen hagyta az oldalt. Az államkötvényben lévő több, mint 6 millió forint nincs többé, a hitelintézettel szembeni tartozás 9,5 millió forintról 8,6+7,5 millióra módosult, de magánszeméllyel szemben is van 3,9 millió forintnyi tartozása.

Hadházy Ákos amellett, hogy országgyűlési képviselő, a Hadházy-Vet Kft. ügyvezetőjeként is dolgozik, hivatalosan díjazás nélkül, ám a 2021-es vagyonnyilatkozatában még azt írta, a nyereség 50 százaléka az övé – erről most nem tett említést. Ez azért nem mindegy, mert az Igazságügyi Minisztérium adatbázisa alapján 2021-ben 70 millió forint volt a nettó árbevétele.

Megnőtt viszont állítása szerint az adományozói száma, hiszen egy évvel korábban még 7,6 millió forintot vallott be, a legújabb papírokban pedig már azt írja, hogy magánszemélyektől a választási kampányra, "az eskütétele törvénytelen akadályozásának időtartamára és a tiszteletdíjának törvénytelen visszatartására és politikai munkájának támogatására 16,8 millió forint magán kisadomány érkezett hozzá. Képviselői javadalma 1,3 millió forint havonta.

Jakab Péter szinte üres papírt írt alá

A Parlament honlapja alapján Jakab Péter csupán annyit tett, hogy január 11-én üresen aláírta a dokumentumot.

Hogy mindenét elveszítette-e az ex-Jobbikos politikus, ennyiből nehéz lenne megállapítani, ám az tény, hogy az előző vagyonnyilatkozatában beszámolt arról, hogy közös háztartásban él feleségével és gyermekeivel, a legújabb dokumentumban pedig csupán a gyermekeiről tesz említést. A 2021-es vagyonnyilatkozatában még 106 négyzetméteres miskolci lakásról tett említést.

Kálmán Olga hisz a készpénzben

A havonta 1 974 600 forintot kereső DK-s Kálmán Olga vagyonnyilatkozata alapján nem rendelkezik ingatlannal, 2012-ben megszerzett Volkswagennel viszont igen. Állampapírban 20, befektetési alapban 30 milliónyi megtakarítása van, készpénzben pedig 15 millió forint áll rendelkezésére. A korábbi televíziós műsorvezető nem csupán képviselőként, hanem a fővárosi önkormányzat főtanácsadójaként is fizetést kap, a Hiteles Tájékoztatásért Alapítványban betöltött kuratóriumi tagságért viszont nem.

Dúró Dóra Horthy-szoborral gazdagodott

A korábban a Jobbikban politizáló, májustól a Mi Hazánkban dolgozó Dúró Dóra továbbra is a budaörsi családi házat írta be az ingatlanok közé, a 2021-eshez hasonlóan 9 millió forintot tart a Magyar Állampapír pluszban, a más vagyontárgyak résznél pedig a körülbelül kétezer kötetnyi könyv kiegészült egy Horthy-szoborral. Dúró Dóra egyéb közlendőként azt is rögzítette, hogy csak magyar állampolgársága van, ezt az egy évvel korábbi dokumentumban még nem találta fontosnak.

A momentumos Fekete-Győr András egy 2018-ban vásárolt II. kerületi 43 négyzetméteres lakás tulajdonosa, a decemberi javadalma csaknem 1,8 millió forint volt, és nyilatkozatában az ingatlanon kívül másról nem tesz említést.