Az infláció decemberben 24,5 százalék volt, az emelkedést teljes mértékben az üzemanyagársapka decemberi kivezetése okozta – kezdte a háttérbeszélgetést Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a monetáris tanács idei első kamatdöntő ülését követően, miután változatlanul 13 százalékon hagyta az alapkamatot. A szakember szerint a dezinflációs hatások a következő hónapokban erősödnek.

Az élelmiszerpiacon a tavaszi hónapokban körvanalazódik a fordulat.

Ezek döntően külső hatások eredménye, de a szűkülő belső kereslet is egyre jobban megjelenik az árakban.

Üdvözöljük, hogy a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálódik

-modnta a szakember, hozzátéve, hogy az MNB szorosan együttműködik a hivatallal.

Fotó: Kurucz Árpád

A monetáris tanács továbbra is türelmes megközelítésre törekszik a kamatpolitikában. Tovább szigorítják a kötelező tartalékeszköz likviditását azzal, hogy a kötelező tartalékrátát 5 százalékról 10 százalékra emeli, amit április elsejével hajt végre, de a rugalmasságot is meghagyja. Továbbra is a kulcs, hogy a monetáris transzmisszió minél hatékonyabban működjön.

Arról is döntöttek, hogy az MNB a következő hónapokban is biztosítja az energiapiachoz szükséges devizalikviditási igényt.

Az infláció így néz ki

Decemberben 24,5 százalék volt az infláció, a havi átárazások szintje továbbra is magas, decemberben azonban már csökkent. Ugyanakkor a januári-februári időszakban kiemelt szerepe lesz a havi átárazásoknak. Emlékeztetett, hogy januárban van egy technikai hatás, ami érvényesül, ez pedig az üzemanyag ársapka kivezetése. De ettől függetlenül egyre inkább a dezinflációs hatások fognak érvényesülni.

Lassul a gazdasági növekedés

Technikai recesszió az, amit megfigyelhetünk a magyar gazdaságban

- mondta, hozzátéve, hogy ezzel együtt az éves növekedés pozitív tartományban maradhat. A munkaerőpiac továbbra is feszes Virág Barnabás szerint. A kiskereskedelmi forgalom viszont szűkül, ami az árazási döntésekre egyre nagyobb hatással lesz, ezt mutatják az árazási várakozások. Bár magas szinten állnak, az elmúlt hetekben csökkentek az őszi csúcsokat követően.

Javul a folyó fizetési mérleg egyenlege

Túl van a mélyponton a folyó fizetési mérleg egyenlege az MNB alelnöke szerint, kiemelve, hogy szerkezetében az látható, hogy a javulás. Az áruforgalom oldalán a novemberi adatban megjelenhettek egyedi hatások, amelyek a nagy kapacitásnövelő hazai beruzásokhoz kapcsolódnak.