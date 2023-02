A kelet-közép-európai bankszektor mérlegfőösszege a világjárvány első évében, 2020-ban is növekedett, és 2021-ben sem csökkent jelentősen, tehát kijelenthető, hogy a szektor a pandémia okozta krízis közepette is képes volt finanszírozni a gazdaságot – hangzott el a Deloitte Magyarország piaci elemzését bemutató szerdai háttérbeszélgetésen. A mérlegfőösszeg GDP-hez viszonyított aránya is növekedett 2020-ban és 2021-ben is.

Ami a hitelállomány alakulását illeti, az egészen 2022. első fél évéig dinamikus ütemben emelkedett a szektorban. Tavaly ugyanakkor a koronavírus-járvány után a drasztikusan megugró infláció hatásaival volt kénytelen szembenézni a szektor: az inflációból eredő jegybanki szigorítások pedig jelentősen emelkedtek a hitelkamatok is – egyes országokban öt százalékpontot is meghaladó mértékben nőttek az átlagos ráták.

Az emelkedő hitelkamatok viszont együtt járhatnak az eszközállomány növekedésének lassulásával, és hosszabb távon – ha a magas infláció tartós marad – az eszközminőség romlásával is.

Ezzel együtt – emelte ki Bíró Balázs, a Deloitte Magyarország vezérigazgatója és a pénzügyi tanácsadási üzletág vezető partnere – 2022-ben még nem látszott a szektoron, hogy a nemteljesítő hitelek aránya (NPL-ráta) jelentősen emelkedne: a lakossági piacon egyáltalán nem mutatkoztak jelei ennek, a vállalatoknál pedig csak egyedi esetekről lehet beszélni.

Ami a felvásárlások piacát illeti, Bíró Balázs kiemelte:

egyértelműen látszik, hogy folyik az a konszolidáció a régiós bankszektorban, amit már 10-15 éve előre lehetett látni. Az elmúlt években nagyon sok nagy, nemzetközi szereplő kivonult a régiós piacról, és a helyüket a régióban érdekelt, vagy helyi versenyzők vették át.

A régiós M&A piaca jelenleg is nagyon aktív, hiszen évente átlagosan nagyjából 15 tranzakció történik, ami egy ekkora piacon egyáltalán nem kevés. Az elmúlt öt év legaktívabb szereplője ebből a szempontból az OTP Csoport volt, amely egymagában kétszer annyi tranzakciót hajtott végre öt év alatt, mint az utána következő versenytársai. Bíró Balázs szerint

az OTP-nél is tisztán látszik egyébként, hogy arra törekszik, hogy azokban az országokban, ahol jelen van, stabilizálja a pozícióit: vagyis igyekszik elérni azt a méretet, amellyel biztosított lehet a hatékony, jövedelmező működés.

Ez a törekvés pedig sikeres, hiszen nő azoknak a piacoknak a száma, ahol az OTP az első öt szereplő között szerepel.