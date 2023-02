Nem az orvosokkal, hanem az állami járóbeteg ellátások elérhetőségével elégedetlenek a betegek

– így összegezte a Prémium Járóbetegellátás Minőségi Indexének eredményét Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke az első alkalommal elvégzett országos kutatást bemutató sajtótájékoztató meghívott szakértő vendégeként.

A sajtótájékoztató résztvevői (balról jobbra): Erdős Attila, a PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Sinkó Eszter, a SOTE dékán helyettese, Kirschner András, a SWISS Medical Zrt. ügyvezetője, Rékassy Balázs, orvos, egészségügyi szakmenedzser, Váradi Péter, a PRÉMIUM Egészségpénztár stratégiai tanácsadója, Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

Fotó: Sándor Tünde

A Prémium Egészségpénztár ezer fő megkérdezésével végzett országos reprezentatív felmérést az állami és magán járóbetegellátást igénybe vevő páciensek körében, akik egy 100 pontos skálán értékelték a szakorvosi ellátások hozzáférhetőségét, az ellátás során tapasztaltakat és az ellátás utáni betegutat, a receptek kiváltását, az orvosi utasítások betartását. Külön indexet kapott a diagnosztika, majd együttesen egy-egy átlagpontot mindkét terület.

A Prémium Járóbetegellátás Minőségi Index összegzett értéke 74 pont lett, miután az állami egészségügyet 71 pontra, a magánegészségügyet pedig 84 pontra értékelték a résztvevők.

Az egészségügy hosszú idő után olyan minőségi mutatót kap, ami a betegek szemüvegén keresztül vizsgálja a járóbeteg ellátás területét

– összegezte Erdős Attila, a PrémiumEgészségpénztár Igazgatótanácsának elnöke.

Érdekesség, hogy a legtöbb részindex nem tükröz lényeges különbséget az állami és a magánszektor között, a járóbeteg ellátás hozzáférhetősége viszont igen. Az állami ellátást igénybe vevők 11 százaléka jelezte, hogy nem tudott előre időpontot foglalni a számára szükséges ellátásra, míg 26 százalékuk azt, hogy egy-két héttel későbbre, 36 százaléka pedig sokkal későbbre tudott foglalni, mint szerette volna. A válaszadók 40 százaléka várt 30 percnél többet az előzetesen foglalt időponthoz képest. Az állami rendelőket a betegek 9 százaléka tartotta lepusztultnak. A magánegészségügyi ellátást hat hónapon belül igénybe vevők egy százaléka válaszolta azt, hogy nem tudott időpontot foglalni, 9 százalékuk egy-két héttel későbbre, 8 százalékuk sokkal későbbre foglalt, mint szeretett volna, és 8 százalék várt fél óránál többet.

A magánrendelőket a megkérdezettek közül senki sem értékelte lepusztultnak.

A magánegészségügyben végrehajtott százmilliárd forint nagyságrendű infrastrukturális beruházás tudatában Kirschner András, a SWISS Medical Zrt. ügyvezetője nem tartotta meglepőnek a felszereltség kiváló minősítését, de a többi részindexből érdemes levonni a tanulságokat a magánpiaci szereplőknek is.

Fotó: Földi D. Attila/Világgazdaság

Kimaradt a felmérésből például, hogy az állami rendelőkben átlagosan 13 percet, a magánrendelőkben 18 percet foglalkoznak a betegekkel, ami a 30 perces konzutlációs sávokat tekintve különös, hiszen ebből az jön le, hogy az idő egy részét nem a betegekre fordítják az orvosok. A betegélmény fokozására több figyelmet kell fordítani a magánegészségügyben is. Az állami rendelőkben viszont meglepően sokat foglalkoznak a válaszokból ítélve a betegekkel az rovosok, ami vélhetően a járóbeteg rendelkőkben a covid miatt és utána csökkent forgalom miatt lehetséges.

A covid torzító hatása minden bizonnyal benne van az adatokban

– jelezte Sinkó Eszter, a SOTE dékán helyettese.

Hozzátette: a Prémium Járóbetegellátási Minőségi Indexe meglepően jó és meglepő eredményt hozott a közellátás szempontjából, de nagyon érdekes lesz az is, hogy mit mutat majd az egy évvel későbbi felmérés.

Az orvosok 95 százalékának van egy állami és magán lába, ez a magyarázata a kétféle ellátásban résztvevők körében nagyon hasonló bizalmi indexre - ebben egyetértettek a meghívott szakértők. Ellátási formától függetlenül jelezték a megklérdezettek, hogy az orvosok még mindig rébuszokban beszélnek, a felmérés tanúsága szerint 30 százalékban használnak idegen szavakat, amit a betegek nehezen, vagy egyáltalán nem értenek meg.

Úgy tűnik, az állami egészségügy működik, és összességében korántsem olyan rosszul, mint ami egyes betegsztorikból kirajzolódik

– értékelte Rékassy Balázs, orvos, egészségügyi szakmenedzser a felmérést.

A szakértő a minőségi index kapcsán nagyon fontosnak nevezte, hogy legyenek szakmai mutatók és visszajelzések, ami a jövő egyik lába. Most szenzitív helyzet, nagy kérdés, hogy mennyit sikerül a kormányzatnak keresztülvinnie abból a reformból, amit eltervezett, vagy bemerevednek a frontok.

Fotó: Szabó Miklós/MW

Ugyanakkor a magánegészségügy bővülésének a szakemberhiány a korlátja, de a Swiss Medical Zrt. ügyvezetője bízik benne, hogy a felpörgetett szakorovis egyetemi képzés révén több szakorvos és több orvos érkezik. A jobb fizetések máris hatnak, kevesebben hagyják el az országot, és már vannak visszatérők is, de most árplafonhoz érkezik a magánszektor. Idén a nagy budapesti szolgáltatók fele már nem emelt árat, bért azonban továbbra is muszáj, hogy a szakdolgozókat megtartsák – hangzott el.

Az adatok szerint minden ötödik szakorvosi vizit magánegészségügyi ellátóknál zajlott, a szektorban

jelenleg 25 ezer forint az átlagos járóbeteg vizsgálati díj.

A felmérésből kiderül, hogy a szakorvoshoz fordulók többsége nő: az ellátásért folyamodó 40 éves kor alattiaknak 80 százaléka, a 60 év felettieknek pedig az 55 százaléka nő.

A szakorvosi vizitek mintegy 20 százaléka zajlott magán finanszírozásban. A kutatás szerint elsősorban a fiatalabb és tehetősebb korosztály választja a privát szolgáltatókat. Elsődlegesen azért, mert egy magán szakorvosi vizit abban nyújt többet, ami nekik igazán számít: a tényleges ellátást megelőző kényelmi funkciókban (ebben az állami ellátás 56, a magán 78 pontot kapott) és az emberségesebb, betegre jobban odafigyelőbb orvos-beteg találkozó tekintetében (állami index 72, magán 84 pont).

Az egészségpénztári tagok egyre többet, a befizetések 38 százalékát költik magánorvosi ellátásra, ez tavaly 35, előtte 33, még előtte 30 százalék volt, miközben a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz költés összegében nem, de részarányában visszaszorul Erdős Attila tájékoztatása szerint.