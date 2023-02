Újabb erős évet vár a CIB Lízing A CIB Lízing szakértői az idei évben is dinamikus növekedést várnak a hazai lízingpiacon, amiben ezúttal is jelentős szerep juthat a támogatott konstrukcióknak – áll a pénzügyi szolgáltató kedden kiadott közleményében. A CIB Lízing – közölték – a teljes piachoz mérten is figyelemre méltó eredményeket ért el tavaly: 35 százalékkal növelte új kihelyezéseit 2022-ben, ami jóval túlszárnyalja a 18 százalékos piaci átlagot. Az utóbbi tíz év legerősebb kihelyezési teljesítményét ráadásul kizárólag organikus növekedéssel, kiugró egyedi ügyletek nélkül érte el. A kihelyezések átlag feletti emelkedésének köszönhetően a CIB Lízing piaci részesedése minden fontosabb területen érezhetően nőtt 2021-hez képest. Így például a teljes piacon mért részesedése az utolsó negyedévre 6,3 százalékra ugrott az egy évvel korábbi 4,7 százalékról. Látványos, bő másfél százalékpontos ugrást sikerült elérni az autófinanszírozásban is, ahol az új szerződések összegének már több mint 5 százalékát mondhatta magáénak a CIB Lízing. Mindezek nyomán a társaság 2021-hez képest egy helyet javítva az ötödik pozícióba lépett előre a szolgáltatói rangsorban úgy, hogy már messze megelőz nagy, a lízingpiacon aktív, banki hátterű szereplőket is.