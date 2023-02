A növekvő energiaárak miatt ma már az ingatlanvásárlók jobban figyelnek a megvásárolni kívánt lakás energiahatékonyságára, ezért könnyebb eladni egy szigetelt, korszerűsített ingatlant, mint egy felújításra szorulót – derül ki a Balla Ingatlan közleményéből.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Dr. Kovács Csaba, a cég agárdi irodájának szakmai vezetője szerint mára az ingatlan elhelyezkedése és ára mellett az energiahatékonyság lett a legfontosabb szempont a vásárlóknál. Ezért a nagy méretű, szigetelés nélküli ingatlanok csaknem eladhatatlanok a Velencei-tó környékén.

Krausz Gábor, a cég siófoki irodájának szakmai vezetője szerint hasonló a helyzet a Balaton környéki házaknál is, ám a lakásoknál kevésbé, főként a panellakások piacának lassulása miatt. Ennek azonban nem az az oka, hogy a nem kellően energiahatékony használt lakások helyett újakat vesznek a vásárlók, ugyanis ezek más kategóriába tartoznak az áruk alapján.

A négyzetméterárak közötti különbség akár kétszeres is lehet.

A szigetelt és felújítandó ingatlanok között nincs akkora árkülönbség, mint egy új és egy felújítandó között, azonban még így is jelentős a differencia, hiszen a szigetelés ára 5-6 millió forintnál kezdődik Krausz szerint egy 100 négyzetméteres családi ház esetén. Azonban az eladási árakban a különbség ennél több is lehet, mivel az eladók tisztában vannak a felújítás értékével.

Ez a Velencei-tónál is megfigyelhetjük Kovács Csaba tapasztalatai szerint, az ár akár 50 százalékkal is magasabb lehet négyzetméterenként a felújított ingatlanok esetén. Ennek oka, hogy a felújításnak nem csak pénzbeli, időbeli költségei is vannak, kivitelezőt találni sem mindig egyszerű, igaz, valamelyest mérséklődtek az ezzel kapcsolatos nehézségek az utóbbi időben.

Bár a házak, lakások energiafogyasztása egyre nagyobb szerepet játszik a vásárlásnál, a szintén emelkedő üzemanyagárak ellenére

nincs sok jele annak, hogy a vásárlók inkább keresnének olyan ingatlant, ami nem kényszeríti őket autóhasználatra, különösen a Balaton partján.

A Velencei-tónál azonban Kovács szerint előfordulhat, hogy a jó tömegközlekedésű ingatlanok iránt nő a kereslet, ám ez nem gyakorol jelentős szerepet az árra.