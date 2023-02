Budapestet sem szabad szem elől téveszteni A BKIK rendezvényén a Területfejlesztési Minisztérium és a területi kereskedelmi és iparkamarák által kötött stratégiai megállapodásokat írtak alá annak érdekében, hogy a szereplők fokozottan vegyenek részt a döntés-előkészítésben és a döntéshozatalban, majd a végrehajtásban is, így pedig az EU-s források a legjobban hasznosuljanak a következő időszakban. Expozéjában a területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter kifejtette: az aláírt megállapodásokkal olyan területfejlesztés jön létre, amely több tényezőt, szempontot vesz figyelembe, amikor meghatározzák a célokat. „Jó ütemben használtuk ki az EU-s tagságból származó lehetőségeket, de a leszakadó régiók mutatói azt jelzik, ennél is többet kell tennünk” – mondta Navracsics Tibor, megjegyezve, hogy a legfejlettebb Budapestet sem szabad szem elől téveszteni. „Sokan azt mondják, mivel a főváros jóval az EU átlaga felett teljesít, megengedhetnénk, hogy itt visszavegyünk, ám én úgy gondolom, a főváros az egész ország fejlődését is jelenti. Többszereplős fejlesztéspolitikában gondolkodunk: szoros együttműködésre van szükség a gazdaság, a kutatás, a felsőoktatás szereplőivel is, hiszen ez a sok szempont adhat olyan stratégiát, amely lehetővé teszi, hogy még gyorsabban és komplexebben fejlődhessünk. Ennek elsősorban a magyar polgárok és a magyar nemzetgazdaság látja majd hasznát.”