A vételár nagyságrendileg nem változott a korábbi 4,44 milliárd euróhoz képest – így reagált a Világgazdaság által megkérdezett elemző arra a kérdésre, hogy mennyibe kerülhet jelenleg a ferihegyi nemzetközi repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. visszavásárlása.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A stratégiai szempontból kulcsfontosságú társaság magyar tulajdonba való visszaszerzése februárban került ismét a figyelem középpontjába, miután Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszélt, hogy a kabinet felhatalmazta Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert, hogy tárgyaljon a reptér tulajdonosaival a tranzakcióról. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a reptér óriási hasznot hoz, ráadásul nemzetbiztonsági kérdés, hogy legalább részben állami vagy magyar tulajdonban legyen.

Szeretnénk, hogyha ezeket a jól ismert, egyébként már a reptér szocialisták általi eladásakor is hangoztatott céljainkat az idei vagy a következő évben érvényesíteni lehetne

– fogalmazott. A megjegyzés annak szólt, hogy a cég 75 százalékát 2005-ben egy 75 évre szóló koncesszió keretében privatizálta az akkori Gyurcsány-kormány. A vevő a londoni Heathrow repülőteret is üzemeltető BAA Internacional Lcd. volt, az eladási ár pedig 464,5 milliárd forint. A még állami tulajdonban lévő 25 százaléknyi részvényt 2011-ben értékesítette 37 milliárd forintért a mostani kormányzat, miután belátta, hogy a kisebbségi részesedés nem biztosít érdemi szerepet a Budapest Airport stratégiai működésében.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret tulajdonló cégek többször változtak, 2007 nyarán a spanyol Ferrovial a komplett BAA-t felvásárolta. A vasút- és útépítő cég később a Hochtief Airportnak értékesítette a BUD részvényeit, a németek pedig 2013 tavaszán adtak túl rajtuk a jelenlegi főtulajdonosnak. A Budapest Airportnak most három külföldi tulajdonosa van. A legnagyobb részvényese 55,44 százalékkal a német AviAlliance GmbH, amely lényegében egy kanadai nyugdíjalapot képvisel, a Malton Investment PTE szingapúri tőkealap 23,33, a Caisse de dépot et placement du Québec (ugyancsak kanadai nyugdíjalap) pedig 21,23 százalékban érdekelt.

Mitől függ, hogy mennyibe kerül a Budapest Airport?

A Világgazdaság még 2021 októberében írta meg magas rangú, névtelenségét kérő forrásra hivatkozva, hogy az akkor a visszavásárláson nagy elánnal dolgozó magyar kormányzat, illetve konzorciumi társai (Mol, Indotek csoport), 4,44 milliárd euróról szóló nem kötelező érvényű ajánlatot adott a Budapest Airport teljes értékére. Ebbe bele kell érteni a társaság 1,4 milliárd eurós hitelállományát is, amelyet a vevő értelemszerűen átvállal. Forrásunk ezt az összeget akkor úgy kommentálta, hogy ezen az árszinten valós az eladási szándék, és ez lehet az a vételár, amelyben meg fognak tudni állapodni a felek.

A 4,44 milliárd euró mai árfolyamon körülbelül 1700 milliárd forintnak felel meg. Csak összehasonlításképp: a Vodafone Magyarország hazai, 49 százalékos részben állami befektetői kör általi felvásárlása 1,78 milliárd euróba került, átszámítva mintegy 660 milliárd forintba. Ezzel ez minden idők legnagyobb magyarországi tranzakciója.

Ha azonban egyszer sikerülne a Budapest Airport visszaszerzése, az nagyjából háromszor ekkora ügylet lenne.

Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője most azt monda lapunknak, hogy a jelenlegi ár megbecsülésénél azt érdemes vizsgálni, hogy 2021 októbere óta, tehát az elmúlt másfél évben hogyan alakulhatott a 4,44 milliárd eurós ár, milyen tényezők hatottak rá. Ezek közöl az első a pandémia. A reptéri forgalom a Covid–19 okozta visszaesést követően fokozatosan épül fel, a koronavírus-járvány előtti szintet azonban még nem érte el. A tavalyi negyedik negyedévben az utasforgalom az egy évvel korábbinak a másfélszerese volt, míg a 2019-es negyedik negyedévitől 22 százalékkal elmaradt.

Azonban a forgalom visszaépülésével a 2021. őszi ajánlat jó eséllyel már kalkulált.

Ugyanakkor a háború és az ehhez kapcsolódó energiaválság, valamint a szankciók lejjebb vihetik az értéket. Az Oroszországba, illetve Ukrajnába menő vagy onnan érkező utasok aránya viszonylag csekély, 2021-ben 3,1, illetve 1,4 százalékot tett ki. A tavaly nyáron kivetett extraprofitadó a légitársaságokra szintén mérsékelheti a forgalmat és az árat, de ez a hatás minimális lehet. A vártnál nagyobb infláció viszont felfelé vihette az árat.

Ezeket a körülményeket összeadva az állapítható meg, hogy összességében az ár nagyságrendileg nem változhatott a korábbihoz képest, vagyis továbbra is valahol 4-4,5 milliárd euró körül alakulhat.

Mikor lesz pénz a ferihegyi repülőtér visszavásárlására?

Hatalmas összegről van tehát szó, Gulyás Gergely jelezte is, hogy az államnak önmagában nincs erre ennyi pénze. Ezért is van jelentősége más tulajdonosok bevonásának, vállalva a rájuk eső vételárrészt. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Budapest Airport nincs túlárazva: miközben 2005-ben a brit hátterű BAA csaknem harmincszoros EBITDA-szorzóval vásárolta meg a Budapest Airport 75 százalékát, illetve a budapesti repülőtér üzemeltetési és vagyonkezelési jogát 75 évre, a 4,44 milliárd eurós vételár azt jelentené, hogy a magyar konzorcium tizennyolcszoros áron szerezheti meg a társaság százszázalékos tulajdonrészét.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A reptér tulajdonosai az RTL Híradónak megerősítették, hogy a kormány februárban ismét bejelentette szándékát a Budapest Airport megvásárlására, de a tárgyalások még nem kezdődtek el. Regős Gábor emlékeztetett rá, hogy 2021 végén a vásárlást többek között a forráshiányra, a nemzetközi pénzügyi helyzet bizonytalanságára és a magas inflációra való tekintettel halasztották el. Az infláció azóta csak növekedett, amelynek nyomán a forrásszerzés drágábbá vált. A költségvetés helyzete a megnövekedett energiakiadások miatt szintén nem tesz lehetővé egy ekkora bevásárlást.

Így várakozásunk szerint legkorábban jövőre, de valószínűbb, hogy annál is később jöhet majd létre a tranzakció, kivéve, ha valami olyan váratlan dolog történik, amely jelentősen olcsóbbá teszi a repteret, vagy felszabadul megfelelő nagyságú forrást

– vázolta fel az időbeli kilátásokat a szakértő.

Mi történt eddig a Budapest Airport visszavásárlása kapcsán?

A 2010-ben felálló második Orbán-kormány már tett kísérletet a ferihegyi reptér visszaszerzésére, de akkor a tulajdonosok elzárkóztak. Egy évtizeddel később, 2020 októberében a Bloomberg írta meg, hogy egy hazai befektetőkből álló konzorcium ajánlatot nyújtott be a Budapest Airport megvásárlására. A Világgazdaság úgy értesült, hogy az eredeti elképzelések szerint a szerződéskötés 2021 karácsonya előtt, de mindenképpen még 2021-ben bekövetkezett volna, a lezárásnak, tehát a kifizetésnek a végső határidejét pedig 2022. március 31-re tervezték. Azonban 2021. december közepén Orbán Viktor kormányfő bejelentette, hogy Ferihegy visszaszerzését semmiképpen sem észszerű nyélbe ütni az áprilisi országgyűlési választások előtt. A miniszterelnök akkor úgy fogalmazott, hogy megvárják a választásokat, és majd utána döntenek erről. A fejlemény kapcsán megjegyezte, hogy a költségvetési hiányra figyelni kell, a reptér visszavásárlása pedig ehhez a kérdéskörhöz tartozik.

Utólag ez kis túlzással életmentő döntésnek bizonyult,

hiszen 2022 februárjában, tehát szűk két hónappal később Oroszország benyomult Ukrajna területére. Az orosz–ukrán háború kitörése és az arra adott uniós válaszlépések tüdőn lőtték az európai, benne pedig a magyar gazdaságot is. Az infláció és az elszabadult energiaárak finanszírozása mellett majdnem biztosan kijelenthető, hogy a magyar költségvetés nem bírta volna ki, ha 2022 márciusában ki kellett volna fizetnie több milliárd eurót a ferihegyi reptérért.