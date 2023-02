Több mint ötszáz hektáros ipari park létrehozásáról írt alá megállapodást csütörtökön Döge, Fényeslitke és Komoró polgármesterével az East-West Gate terminál beruházója – olvasható a vállalkozás közleményében.

Fotó: Kallus György/VG

A tervezett ipari parkban ipari, kereskedelmi és logisztikai létesítmények jöhetnek létre, a debreceni és nyíregyházi ipari üzemek kiszolgálása céljából. A beruházással az ország keleti felének egyik legjelentősebb ipari-kereskedelmi-logisztikai központja jöhet létre – írják.

A megállapodás értelmében a három község településszerkezeti és szabályozási tervét is módosítják, teret adva az ipari park létrehozásának. A létesítmény születését nagyban segíti a tavaly októberben átadott fényeslitkei intermodális terminál is, mely a parkba települő cégek számára könnyítheti meg logisztikát. Az M34-es autóút elkészültét követően

a debreceni és a nyíregyházi ipari üzemek beszállítói és háttérlogisztikai kiszolgálását biztosító cégek betelepüléséhez is minden feltétel adott lesz.

A beruházással kapcsolatban Szabó Tünde, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa elmondta, hogy az East-West Intermodális Logisztikai Zrt. által létrehozott terminál világszínvonalú , és az ahhoz, valamint a most születő ipari parkhoz hasonló beruházások segíthetnek hazacsábítani és megtartani a fiatalokat.

A tavaly átadott terminált méltatta Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője is, de felívta a figyelmet a további fejlesztések fontosságára is. Tálosi János, az East-West Intermodális Logisztikai Zrt. vezérigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a születő ipari park nemcsak a három település, de Kisvárda, Záhony és az egész térség motorja is lehet.