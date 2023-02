A debreceniek megnyugodhatnak, ugyanolyan minőségű és mennyiségű marad az ivóvízük – mondta el a városba tervezett akkumulátorgyár kapcsán Áder János a Kék bolygó című podcastjának hétfőn közzétett új műsorában. A volt köztársasági elnök kiemelte, hogy a természetes vízvisszapótlás naponta mintegy 75 ezer köbméter Debrecen vízbázisán.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Áder János Kaderják Péterrel, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjével beszélgetett, a téma pedig a Debrecenben épülő kínai akkumulátorgyár volt, pontosabban az ezzel kapcsolatban az utóbbi hetekben megfogalmazott aggodalmak. Áder János a debreceni gyárépítéssel kapcsolatos félelmeket úgy foglalta össze:

az ellenzéki politikusok szerint nagyon magas a gyár áram- és vízigénye,

jelentős levegő- és talajszennyezésre kell számítani,

a tervezett 9000 munkahelyet valójában nem magyarok, hanem ázsiaiak töltik majd be.

Erre reagálva leszögezték, hogy a 200 ezres lakosú város napi vízfogyasztása ma 38 ezer köbméter, és ha az ellenzők véleménye szerint valóban ugyanennyi vizet igényelne naponta a gyártás, azt akkor is biztonságosan fedezni tudják.

A víz 70-80 százalékát ugyanis hűtéshez használják fel, amelyet teljes egészében „szürke vízből”, vagyis a közeli telepen tisztított szennyvízből nyernek majd.

A hiányzó 20-30 százalékot pedig bőven biztosítja a Keleti-főcsatornán naponta érkező 30 ezer köbméter felszíni víz. Kaderják Péter azt is megjegyezte, hogy a hűtés zárt rendszerben folyik, a gyártáshoz használt vizet pedig helyben tisztítják meg. Áder János arról is beszélt, hogy ha az európainál is szigorúbb magyar technológiai szabályozásokat betartják, és a hatóságok betartatják, akkor nem fordulhat elő vízszennyezés ebben az üzemben sem. Emlékeztetett arra, hogy Gödön, az ott már működő dél-koreai akkumulátorgyár környezetében civil szervezetek vettek mintát a talajvízből, ami századannyi lítiumot tartalmazott, mint például egyes magyarországi palackozott ásványvizek természetes lítiumtartalma.

Már látszik, hogyan lehet elég energia a debreceni ipari parkhoz

Kaderják Péter a debreceni gyár jelentős energiaigényéről elmondta: a közelben épülő BMW-gyár és más alkatrészgyártók miatt a város teljes ipari parki rendszere igényel majd 800 megawattal több hálózati kapacitást. Az Európai Bizottság pedig éppen nemrég fogalmazta meg azt a javaslatot, hogy a megújuló áramot termelők és felhasználók között határokon átívelő, hosszú távú szerződéseket lehessen kötni,

így akár az északi tengeren működő szélerőművek is biztosíthatják a magyarországi akkumulátorgyártás áramigényét.

A korábbi köztársasági elnök arra is kitért, hogy a 9000, döntően betanított munkát igénylő álláshelyet a környező megyékből is fel lehet tölteni, hiszen ma ebben a térségben 81 ezer ember keres munkát. Beszélgetőtársa szerint az erdélyi, a kárpátaljai és a felvidéki munkaerőpiacra is pozitív hatással lehet a debreceni gyár.

Lefutott meccs, hogy a jövő az akkumulátoroké

Áder János szerint az akkumulátorokra szükségünk lesz, hogy a meglévő életszínvonalunkat, közlekedési szokásainkat fenn tudjuk tartani. Az a zöldfordulat pedig, amelyet mindenki fontosnak tart az európai gazdaságban, az akkumulátoros áramtárolási technológia nélkül nem történhet meg.

Az akkumulátorok térhódításában globális szinten Magyarország nem egy sziget, ugyanis egy világgazdasági és az Európai Unió által is generált, befolyásolt, szabályozott folyamatról van szó. Az Európai Bizottság döntése szerint 2035-től már csak elektromos meghajtású személygépkocsikat lehet forgalomba helyezni a kontinensen, ennek eléréséhez a ma ismert legjobb technológiával akkumulátorokra van szükség.

Kaderják Péter úgy vélekedett, hogy a klímaváltozás elleni fellépés fő területe a közlekedési szektor dekarbonizációja, az áttérés a belső égésű motorokról az elektromos meghajtásra, és ezen a területen ma globális ipari forradalom zajlik. Világszerte óriási a verseny azért, hogy ebben az átállásban mely régiók vagy országok lesznek vezetők. Ma Kínában helyezik üzembe a világ összes elektromos járművének 90 százalékát, az Egyesült Államok például a Tesla révén meghatározó innovációkat valósít meg, de Európa és Amerika között „öldöklő a verseny”, amelyben Magyarország is kezd tényezővé válni. Kína piacvezetőként állítja elő a lítiumionos akkumulátorok majdnem 70 százalékát, az Egyesült Államok csak a piac 10 százalékát birtokolja, Európában ezért épül 40 akkumulátorgyár a következő tíz évben.

Képtelenség, hogy ne térülne meg a debreceni akkugyár

A magyarországi személyautó- és akkumulátorgyártás szorosan összefügg, hiszen a készülő akkumulátorok 90 százaléka a járművekbe kerül, ezért fontos, hogy a járműgyártás közelében valósuljon meg a szükséges alkatrészek gyártása is. Egy elektromos jármű értékének mintegy 30-40 százaléka az akkumulátor, ami tehát kulcsalkatrész. A volt államfő képtelen felvetésnek nevezte, hogy ne hozna majd hasznot az akkumulátorgyártás, hiszen nem kérdés: a gyártó, a város és az ország számára is bevételt hoz a modern technológia, ráadásul egy új ipari forradalom idején az a kérdés, hogy szemtanúi vagy szereplői akarunk-e lenni. Ezzel összefüggésben Kaderják Péter rámutatott, hogy 2021-ben már a magyar export 4 százalékát adta az akkumulátoripar, négymilliárd dollárnyi áruforgalommal. Európában a leggyengébb években is mintegy 10 milliós autógyártásnak pedig akár a 20 százalékát is képes lesz Magyarország ellátni akkumulátorokkal a mostani fejlesztések révén.