Részmegállapodás született a Magyar Posta vezetése, a Postás Szakszervezet és a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége között arról, hogy a postai dolgozóknak egyszeri alkalommal bruttó 50 ezer forintot fizet a munkáltató addig is, amíg eredményre nem vezetnek és végleg le nem zárulnak az idei évre vonatkozó bértárgyalások – jelentette be Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Mint írják, az elhúzódó egyeztetési folyamat miatt a Postás Szakszervezet és a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége azt kérte, hogy addig is, amíg az idei béremelés mértékében nem tudnak megállapodni, a postai dolgozók kapjanak egy egyszeri összeget, amellyel megélhetési gondjaik átmenetileg enyhíthetők.

A mai részmegállapodás értelmében 2023. március 3-án minden postai munkavállaló bruttó 50 ezer forintos pénzjuttatásban részesül.

Abban is megegyeztek, hogy további 50 ezer forint kifizetéséről március 31-ig döntenek, ha addig nem születik meg a végleges bérmegállapodás. Sikerült elérni, hogy a mai részmegállapodásban azt is rögzítsék, hogy a munkáltató 2023. október 31-ig a szakszervezetek kezdeményezésére megvizsgálja egy év végi egyszeri kifizetés lehetőségét is.

A bértárgyalás további részleteire vonatkozóan a munkáltató számára megküldtük az elvárásunkat, és bízunk benne, hogy mielőbb ebben is előre lépésről tudunk beszámolni

– tette hozzá Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke.

Ahogy korábban írtunk, nem sikerült január végéig megegyezni az állami vállalatok dolgozóinak béremeléséről az érintett szakszervezeteknek és a közel 200 ezer munkavállalót foglalkoztató közszolgáltató cégeknek, annak ellenére, hogy január közepén még a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának ülésén teljes egyetértés volt a felek között abban, hogy legalább az inflációval azonos mértékű emelésre lenne szükség.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint a Magyar Postánál a legrosszabb a helyzet, a most kifutó hároméves bérmegállapodásban rögzített 2 százalékon felül 1 százalékos emelést adna a menedzsment saját erőből. Bár azt is jelezte, hogy a postások többsége minimálbéres, ők pedig tavaly 20 százalékot, idén pedig 16 és 14 százalékos emelést kaptak.