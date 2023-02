Látszik a fény az alagút végén, lefelé mozdultak a hitelkamatok

Februárban több nagybank is elkezdte csökkenteni a hitelkamatokat. Olyan hitelintézet is van, ahol a lakás- és a személyi kölcsönöknél is lejjebb vitték a kamatot. A Bank360.hu ennek ellenére jelezte, hogy még korai az öröm, mivel a kamatok így is magas szinten állnak még. Az átlagos lakáshitelek még mindig 10 százalék körül mozognak, személyi kölcsönt pedig nem nagyon lehet 15 százalék alatt találni.

14 perce | Szerző: P. A. R.

14 perce | Szerző: P. A. R.

A 2022-es évben tapasztalható kamatemelési sorozat után januárban a stagnálás volt tapasztalható, majd február elején több nagybank is elkezdte csökkenteni a lakossági kölcsönök kamatait, elsősorban a jelzáloghiteleknél és a fogyasztóbarát személyi kölcsönöknél. Fotó: David Gyung A referenciamutatók alapján, még nehéz megmondani, hogy mit hoz a jövő, ugyanis a decemberre is jellemző hullámzás januárban folytatódott. A hónap első felében még nagymértékben csökkent a lakáshitelek jelentős részénél alapul vett BIRS, a hónap második felében viszont ismét az emelkedő tendencia vált jellemzővé. Így a február első napján közzétett MNB-s adatok szerint az 5 éves BIRS 8,87 százalékon.

a 10 éves BIRS 7,98 százalékon,

a 20 éves BIRS pedig 7,88 százalékon állt. Így változtak a kamatok az első két hónapban A Bank360.hu elemzése szerint a K&H Bank január végén lejjebb vitte a jelzáloghitelek, a piaci zöld hitelek és a fogyasztóbarát lakáshitelek kamatát is 1 százalékponttal. A módosítás az 5 és 10 éves kamatperiódusú hiteleknél és futamidő végéig fix kamatozású hiteleknél is életbe lépett. A valaha volt legnagyobb kormányzati hitelprogram indul el hamarosan Magyarországon Februárban indul el a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram, a valaha volt legnagyobb kormányzati hitelprogram – jelentette ki Lóga Máté, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára egy háttérbeszélgetésen. Az Erste Bank január utolsó napján tette közzé a módosítást, ami szintén a jelzáloghitelekre vonatkozott. Szinte minden esetben csökkentett a hitelek kamatain: az ötéves kamatperiódusú lakáshiteleknél 1,18 százalékpont volt a legnagyobb mértékű mérséklés, ami a nettó 200 ezer forint jövedelem alatt is igényelhető kölcsönökre vonatkozott,

a tízéves kamatperiódusú hiteleknél 0,73–0,98 százalékpont volt a csökkentés mértéke,

a fix 15 éves hiteleknél 0,63,

a fix 20 éves hitelek pedig 0,53 százalékponttal lettek alacsonyabbak a kamatok Emellett az Erste módosította a szabad felhasználású jelzáloghitelek, a hitelkiváltó és a fogyasztóbarát lakáshitelek kamatait is, az esetek többségében csökkentve azokat. A lakáshiteleknél így februártól 10,72 százalékos kamattal lehet kölcsönhöz jutni. Az Erste a fogyasztóbarát személyi kölcsönök kamatát is mérsékelte 0,98-1,28 százalékponttal. Hasonlóan módosítást hajtott végre a másik nagybank, az OTP is: a fogyasztóbarát személyi kölcsönök kamatát 0,61, illetve 0,98 százalékponttal csökkentette a különböző jövedelmi sávokban. A Raiffeisen Bank a személyi kölcsönök kamatán valamelyest emelt, 0,34 százalékponttal, illetve néhány konstrukciónál minimálisan lefelé korrigált. A módosítás után a Raiffeisennél személyi hitelt 13,39 és 21,99 százalék közötti kamattal lehet felvenni.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek