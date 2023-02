Kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlönyben az „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” megnevezésű projekt támogatásáról.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A kabinet ebben rögzítette, hogy egyetért a budapesti 51 darab CAF villamos beszerzésével, azaz támogatja, hogy

a projekt 54,148 milliárd forint összegű finanszírozása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) terhére történjen meg,

egyúttal jóváhagyja, hogy a meghatározottnál magasabb összegben, maximum 2178,739 milliárd forint értékben kerüljön sor kötelezettségvállalásra az IKOP Kohéziós Alapban.

A kormány a területfejlesztési miniszternek adta feladatul, hogy gondoskodjon támogatási szerződés megkötéséről, ennek határideje március 18. Navracsics Tibor dolga az is, hogy lehetővé tegye a többletkötelezettség-vállalásnak a 2021–2027 közötti európai uniós források terhére történő haladéktalan átforgatását, és a már teljesített kifizetések elszámolása.

Mindenki örül

A mától hatályos döntést a főváros is örömmel fogadta. Karácsony Gergely főpolgármester arról írt a közösségi oldalán, hogy olyan alacsony padlós, légkondicionált, korszerű CAF villamosok érkeznek Budapestre, amiket már jól ismerhetnek a közlekedők. Szerinte ezekről bűn lett volna lemondani, mivel rendkívül kedvező konstrukcióról van szó. „Jobb későn, mint soha: a jövőre megérkező villamosok nagy előrelépést jelentenek majd a budapesti közösségi közlekedésben. Köszönjük az Európai Unió támogatását és a kormány partnerségét! Végre van valami, aminek közösen örülhetünk” – fogalmazott.

Vitézy Dávid – aki annak idején a BKK vezérigazgatójaként aláírta a vonatkozó szerződést a spanyol gyártóval – ugyancsak bejegyzésben kommentálta a fejleményeket. A volt közlekedési államtitkár szerint nagyon fontos és jó hírről van szó, hiszen a közzétett kormánydöntés értelmében a 2014-ben kötött villamosbeszerzési szerződés utolsó, 51 darabos opcióját is lehívhatja a BKK uniós és kormányzati finanszírozásban.

Egészen pontosan 46 darab normál és 5 darab, az 1-es vonaláról ismert 56 méter hosszú villamos érkezhet a már közlekedő alacsonypadlós villamosok mellé Budapestre.

Szerinte a CAF-beszerzés az elmúlt 35 év legnagyobb villamosbeszerzése a fővárosban. „Hosszas tendereztetés után a BKK vezetőjeként még 2014-ben írtam alá a szerződést a spanyol CAF-fal, a világ egyik vezető járműgyártójával és rendeltünk első körben 47 darab villamost Budapest számára, amelyek azóta is járnak többek között az 1-es, a 3-as és a Budai Fonódó (17, 19) vonalain. Az utasok elégedettek a járművekkel, az alacsonypadlós és klimatizált villamosok jelentősen javították a közösségi közlekedés versenyképességét” – emlékeztetett.

A híres CAF-opció

A megállapodást jelentős opcióval kötötték meg, így Budapestnek és a BKK-nak további 77 darab villamos megrendelésére maradt még lehetősége. Ez azért pozitívum, mert a szerződés az inflációt követve jelenleg is a 2014-es árakon biztosítja ezeknek a megrendelését. Ha ugyanezekre a CAF-okra most akarnának szerződni, kétszeres áron tehetnék meg. Másrészt a fővárosi villamospark borzasztóan elöregedett, vagyis a modernizáció elszalasztása ősbűnnel ért volna fel. Mindenesetre öt éve a BKK 26 darab új villamost hívott le az opcióból 99 százalékos uniós és állami támogatás mellett. Ezek forgalomba is álltak 2020 körül. Tavaly október végén aztán a fővárosi közgyűlés további 20 darab villamos megvásárlását helyezte kilátásba. Ez két tényező miatt is problémás volt: egyrészt mivel az opció végső határideje november 17-én kifutott (ezt végül kitolták az idén március 18-ig), félő volt, hogy a fennmaradó 31 olcsó CAF elúszik, másrészt nem látszott, hogy a 20 darab nettó 40 millió eurós költségére honnan lenne forrás.

Ezt a problémát vágta át az esti kormánydöntés, amely fedezetet teremtett a főváros számára mind az 51 CAF lehívására a már futó uniós programok terhére.

