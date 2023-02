Mindenki megméreti magát az idei felsőoktatási felvételin, aki az elmúlt hónapokban részt vett a Budapesti Corvinus Egyetem hátrányos helyzetű, tanulni vágyó fiatalokat segítő projektjében, az Illyés Gyula-programban.

Takáts Előd rektor (középen), valamint a programban részvevő diákok, oktatók és mentorok

Fotó: Budapesti Corvinus Egyetem

Erre olyan, 25 évesnél fiatalabb magyar állampolgárok jelentkezhettek, akiknek a nevelőinek sincs diplomája, és ők sem állnak egy egyetlen felsőoktatási intézménnyel sem hallgatói jogviszonyban. A jelentkezésnek nem feltétele a nyelvvizsga, csak a kezdetleges angolnyelv-tudás. A képzés egy szuperintenzív, kéthetes angol nyelvi tanfolyammal indul. Ezután a résztvevők térítésmentes nemzetközi oktatási folyamatba kapcsolódnak be, ahol a Corvinus képzéseire felkészülő külföldi diákokkal tanulhatnak együtt.

Fontos, hogy olyan környezetbe helyezzük őket, amiben hasonló helyzetben lévőkkel találkozhatnak. Másik fontos dolog, hogy kortárs példaképekkel találkozzanak, és megismerjék, hogy mi mindenre vágyhatnak. Ezt elmesélni nem elég, a saját szemükkel kell látniuk, milyen életutak lehetségesek

– mondta Megyeri Krisztina, a Corvinus adjunktusa egy sajtóbeszélgetésen.

A következő turnusra májustól lehet jelentkezni

Tavaly 24,8 milliárd forint volt az egyetem költségvetése, szükség esetén állná az Erasmus-hallgatók kiutazások költségeit, és most egyedül finanszírozza az Illyés-projektet, ám idővel vállalati partnereket, alumnikat, magánadományozókat is bevonnának a finanszírozásba.

„Az igazi hozzáadott érték az oktatók és a programban segédkezők önkéntes munkája. Ezenfelül igyekszünk az Illyés-programot kreatívan becsatornázni a többi futó projektünkbe, így a fennmaradó költségkeretünk nagyjából 40 millió forint. Viszont a program piaci ára ennek a tízszerese lenne”

– felelte kérdésünkre válaszolva Takáts Előd, a Corvinus rektora.

A sajtóbeszélgetésen a hátrányos helyzetű diákok meséltek a személyes történeteikről is.

Fotó: Budapesti Corvinus Egyetem

A diákok 10 hónapos térítésmentes angol nyelvi és matematikai képzésben és személyes mentorálásban részesülnek, ingyen vehetik igénybe a kollégiumot, havi egyszeri vidékre hazautazásukat is állja az egyetem, akárcsak a napi egyszeri meleg étkezésen felül a havi nettó 130 ezer forintos megélhetésiköltség-támogatást. A program idejére laptopot, telefon- és internet-előfizetést is biztosítanak. A jelenleg tartó képzésre 2022. május 3. és augusztus 21. között lehetett jelentkezni, ami után 10 fővel indult a program. A következő tanévre várhatóan az idén májustól lehet pályázni.

Érettségi a háború elől menekülve

A sajtóbeszélgetésen részt vettek a programban már tanuló diákok is, akik jogi, közgazdasági, mérnöki és pszichológiai szakokra adják be a jelentkezésüket. Nyíltan meséltek a háttértörténeteikről is.

„Elszomorodtam, amikor nem sikerült a felvételi, egy évig nem tudtam, mit kezdjek magammal. Aztán rátaláltam erre a programra, és épp erre volt szükségem: matematika- és angoloktatásra. Budapesti vagyok, mégis beköltöztem a kollégiumba, mert otthon nem volt meg a személyes terem, ahol tudtam volna csendben tanulni... Ez a program akkora lehetőség, hogy az egész nyarat azzal töltöttem, hogy bekerüljek, a motivációs levelem hetekig írtam!” – mesélte Németh Melissza.

Horváth Mária arról számolt be, hogy kis faluból érkező romaként nem fogadták be a gimnáziumi közösségben. Az Illyés-programra rátalálva

magabiztosabbnak és a világra nyitottabbnak érzi magát, mára úgy véli, romaként is ugyanúgy részese lehet egy közösségnek, mint egy magyar fiatal.

Csilléry Patrik Béla villamosmérnöknek készül, Farkas András a kollégiumban a szakácstudományát is fejleszti a nemzetközi tapasztalatcsere mellett, Vas Amandának pedig eltökélt szándéka, hogy nemzetközi gazdálkodást tanuljon angolul.

Molnár Dorina a határon túlról, Kárpátaljáról került a programba:

Kitört a háború, és Ukrajnában nem volt a magyarral azonos értékű érettségi. Mi átjöttünk Magyarországra, de csak egy hónapom volt felkészülni az itteni érettségire, így nem is tudtam bekerülni a felsőoktatásba. A testvérem újságíró, ő találta a programot, ami az önállóságban és kapcsolatteremtésben nagyon sokat segített.

Jövőre jóváírják az intézményi pontok 100 százalékát

A 2024-től érvényes modellváltás részeként a Corvinus szándéka, hogy az a programban részt vevő diák, aki az idén nem jut be a felsőoktatásba, jövőre megkapja az egyetemtől az intézményi pontok 100 százalékát, és a más esélyegyenlőségi projektben résztvevőknek is jóváírnak ilyen pontokat.

„A Corvinuson nagy hagyománya van a tehetséggondozásnak, és amikor a rektori feladatok vállalásán gondolkodtam, az esélyegyenlőség is fontos szempont volt – emlékezett Takáts Előd. – Erősségünk, hogy hozzánk nagyon magas pontszámmal kerülnek be a diákok, de bizonyos szempontból hátrány is, hiszen

Magyarországon a szülők képzettsége és anyagi helyzete nagyban befolyásolja a gyermekek előrehaladását. Tizennyolc-húsz éves korában az ember kitalálja, mi szeretne lenni, ám úgy nem lehet, ha nem látja a lehetőségeket.

A társadalmi felelősségvállalás nagy kifejezés, de itt erről van szó, igyekszünk visszaadni valamit.”