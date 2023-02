A Hungexpo legnagyobb pavilonjában nyílt meg szakmai nappal csütörtökön a 45. Utazás kiállítás, amely a kapcsolódó rendezvényekkel péntektől vasárnapig várja az utazást tervező látogatókat.

Madagaszkár az idei kiállítás külföldi díszvendége.

Fotó: Sándor Tünde

Az első, hagyományosan szakmai napon tartott hivatalos megnyitón Tihanyi Klára kiállításigazgató, a Hungexpo Zrt. stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója hangsúlyozta, hogy a rendezvény jól tükrözi az utazási piac és az utazási szokások átalakulását. Az első kiálíltáson még teljesen mást jelentett az utazás, ami akkoriban még kevesek kiváltsága volt. Akkoriban még az országhatárok, ma már önmagunk határainak átlépése, az aktív turizmus is számtalan lehetőséget kínál, miközben az utazási irodák katalógusai az internetre költöztek.

Kalandvágy és a felfedezés öröme jellemzi az utazókat, a modern turizmust, a szakkiállítás ilyen körülmények között ötletbörzeként akarja megtalálni új helyét és szerepét.

A vasárnapig közönségnapokkal folytatódó Utazás kiállításra 34 országból több mint száz kiállító érkezett, időközben az utazási irodák szinte teljesen eltűntek a kiállítók köréből.

Rendkívül népszerű társrendezvény a Boat Show, amely Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötőjeként üzemel, ahol több mint száz hajó 70 különböző márkával látható idén – hangzott el a megnyitón.

A kiállítás külföldi díszvendége Madagaszkár, amely a világ egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. A belföldi díszvendég idén a BalatonBike365 projekt, emellett háromezer négyzetméteres e-bike-tesztpálya is épült a Hungexpo A pavilonjában.

A BalatonBike365 projekt gazdája, a Magyar Kerékpáros Szövetség és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke, Princzinger Péter elmondta: négy éve azzal a céllal jött létre a projekt, hogy a Balatont egész éves célpontként vezesse be a köztudatba.

A Balaton egész évben várja a kerékpárosokat.

Fotó: Sándor Tünde

Tavaly már helyreállt a Balaton turizmusa, a 2019-es adatokat meg tudták ismételni, vagyis hárommillió vendég közel kilencmillió vendégéjszakát töltött el ott.

Csakhogy ezek háromnegyede 15 településen, a három nyári hónapban keletkezett – tette hozzá Princzinger Péter. Pedig télen, tavasszal és ősszel is kiváló turisztikai infrastruktúrával, gazdag gasztronómiai kínálattal és kiváló kerékpáros infrastruktúrával várja a magyar tenger a vendégeit idén is.

Kulturális díszvendég idén a Liget Budapest projekt, amely a tavaly megnyílt Magyar Zene Házával és a Néprajzi Múzeum épületével, új színekkel festi fel a magyar fővárost az európai kulturális turisztikai térképre.

Bemutatkoznak a nemzetközi mércével is híres magyarországi fesztiválok a Fesztivál-szigeten, lesz Afrika-expo, és a hét végén Járatlan Utakon fesztivál is. Az Utazás kiállításhoz idén is kapcsolódik a Karavánszalon, amely a lakókocsi-kínálatból ad ízelítőt.