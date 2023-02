Nagy István agrárminiszter bemutatkozó látogatáson fogadta hivatalában Julia Gross német nagykövet asszonyt, ahol hangsúlyozta, hogy Németország az agrárterületen is a legfontosabb gazdasági partnere Magyarországnak.

Fotó: Fekete István / Agrárminisztérium

A tárcavezető kiemelte, nagyon fontos és tartalmas gazdasági együttműködés jött létre hazánk és Németország között, amit szeretnénk továbbfejleszteni.

A miniszter arra emlékeztetett, hogy 2022-ben rekordforgalmat ért el mind az agrárexport, mind a Németországból származó termékek behozatala.

Hazánk történelmi döntést hozott azzal, hogy 80 százalékra emeli a nemzeti társfinanszírozást a KAP vonatkozásában. Élelmiszeripari üzemeket, húsipari feldolgozókat, raktárakat, szárítókat, hűtőházakat szeretnénk építeni. Ezért kiemelten fontos, hogy az együttműködés kiváló legyen, mert a segítségével gazdasági partnerségek is kialakulhatnak a két ország között. A technológiai fejlesztések terén és a precíziós eszközök vonatkozásában szeretnénk Németországra támaszkodni – tette hozzá Nagy István.

Fotó: Fekete István / Agrárminisztérium

Magyarország egyetért azzal az európai uniós kezdeményezéssel, hogy csökkentsük a növényvédőszer-használatot, ennek mértékét azonban meg kell vizsgálni. Hazánk az uniós csatlakozásakor már mérsékelte a kibocsátást, és most is van olyan tagállam, amelyhez képest harmadannyit használunk. Az egységes 50 százalékkal történő csökkentés így versenyhátrányba hozná a magyar gazdálkodókat. Elkötelezettek vagyunk a természet megóvása mellett, ugyanakkor a termelők versenyképességét is szeretnénk megvédeni – emelte ki Nagy István.

A miniszter elmondta, párbeszédet kell folytatni arról is, hogy minden Európába érkező élelmiszerre ugyanazok a követelmények vonatkozzanak, mint amit az unió a közösség tagjainak előír.

Nagy István kitért az európai sertéspiac helyzetére is, és örömtelinek nevezte, hogy a német vezetés kiemelt figyelmet fordít erre a területre. Hazánkban 80 százalékos önellátottság van a sertéshús területén, de importálunk és exportálunk is alapanyagot.