Február 10-én 12 óra körül a naperőművek 1953 MW-os (15 perces érték) kapacitást képviseltek a hazai villamosenergia-rendszerben, amellyel új rekord született – ismertette nemrég a Mavir. A naperőműveknek és más megújuló energiaforrásnak köszönhetően ebben az idősávban 2072 MW kapacitással a hazai villamosenergia-fogyasztás 37 százalékát valóban megújulók biztosították.

Ha felhők takarják a napot vagy éjszaka van, a naperőművek kapacitását valahonnan pótolni kell, amit atomerőművekből és gázerőművekből tesznek

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

A csúcsdöntéssel kapcsolatban Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő a Vg.hu megkeresésére kifejtette: a naperőművek beépített kapacitása az aktuális adatok szerint 2545 MW, a csúcsteljesítmény viszont ennek a kapacitásnak alig több mint háromnegyedét tette ki.

A naperőművek termelése a reggeli és az esti órákban nulla, tehát nem a beépített teljesítmény a mérvadó, hanem az adott pillanatban történő tényleges termelés. Fontos kérdés az is, mi történik abban az esetben, ha egy felhő, vagy a naplemente miatt ez a termelés hirtelen jelentősen lecsökken.

Hárfás Zsolt rámutatott, ami a tényleges termelést illeti, a Paksi Atomerőmű egész nap a beépített 2027 MW-os kapacitása felett, 2050 MW környékén termelt, ami a hűvösebb időjárás miatti nagyobb hatásfok miatt lehetséges. Mindeközben a gázerőművek egész nap 1200-1400 MW-os teljesítményszinten termeltek.

Magyarország átlagos energiaigénye 6000 MW, a csúcsértékek télen és nyáron is 7000 MW felett alakulnak.

Önellátásra kell törekedni

Ennek megfelelően a hazai villamosenergia-igény maradéktalan kielégítése érdekében egész nap – 12 negyedórás időszakot kivéve – jelentős mennyiségű importra volt szükség, amelynek maximuma az esti órákban már meghaladta a 2500 MW értéket.

Az új paksi blokkok együttes teljesítménye is „csak” 2400 MW lesz, a hazai erőműpark bővítése és fejlesztése nélkül az energiaigények várható növekedése miatt az import aránya tovább növekedne.

Az elmúlt években volt olyan nap, amely során az egyik szintén negyedórás periódusban az import aránya meghaladta az ötven (!) százalékot.

A február 10-i naperőművi csúcsteljesítmény a teljes huszonnégy órás nappal számolva már nem teszi ki a hazai áramtermelés 37 százalékát. Ezen a napon az energiamix a Paksi Atomerőmű 34 százalékos, a gázerőművek 22, és az import 24 százalékos és a naperőművek 8,3 százalékos részarányából tevődött össze – ismertette Hárfás Zsolt, hozzátéve, hogy az időjárásfüggő megújulók esetében feltétlenül figyelembe kell venni ezek támogatási igényét, időjárás-függőségét.

Hárfás Zsolt hangsúlyozta, az európai energiahelyzet miatt is önellátásra kell törekednünk, és újabb erőműveket építeni. A Paks II. Atomerőmű mellett természetesen folytatni kell a naperőművek jelentős fejlesztését és más típusú erőművek építését is. Sőt, szükség lenne egy harmadik atomerőműre is. Az időjárásfüggő megújulók szerepét viszont az ipari mértékű energiatárolás hiánya miatt reálisan kell értékelni, téves azt gondolni, hogy napi huszonnégy órában 365 napon keresztül képesek a hazai áramszükségletet biztosítani.