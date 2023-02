A Népligeti felüljáró állapotfelméréséhez kapcsolódó munkálatok várhatóan március 3-án lépnek abba a szakaszba, amelyhez már elengedhetetlen a forgalom korlátozása – erről a Budapest Közút tájékoztatta a Világgazdaságot.

A Népligeti felüljáró Budapest egyik legforgalmasabb kereszteződése fölött fut. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mindez tehát azt jelenti, hogy

péntektől részleges zárás lép életbe az Üllői út és a Könyves Kálmán körút kereszteződése fölötti felüljárón.

Ezt pedig már az autósok is a saját bőrükön fogják tapasztalni. Az előzetes információk szerint a hídon a városközpont irányába csak egy sávon lehet majd haladni, a városközpontból kifelé mindkét forgalmi sáv járható lesz. A forgalmi rend változása ideiglenes, de hosszan érvényben marad: egészen júliusig tart a korlátozás.

Mikor és mekkora dugót okozhat a Népligeti felüljáró lezárása?

A Népligeti felüljáró, illetve az alatta lévő kereszteződés Budapest egyik legforgalmasabb útszakasza, a változások tömegeket érintenek. Hogy hány autóval közlekedőt, arra most már körülbelüli számot is ismerünk. A Budapest Közút lapunkkal azt közölte, hogy a felüljáró napi forgalma hozzávetőlegesen 15 ezer jármű irányonként. Vagyis 24 óra leforgása alatt a hídon mintegy 30 ezer jármű halad át. A zárás csak a befelé tartó közlekedést sújtja, így ennek a mennyiségnek nagyjából a fele szenvedheti el leginkább, hogy az egyik sáv hosszabb időre kiesik a Népligeti felüljárón. Egészen pontosan a városközpont felé vezető oldalon a külső sávot körülbelül 200 méter hosszban zárják le a Pénzverde előtti résznél. Enne kapcsán a cég azt írta, hogy előzetesen nem állapítható meg a forgalom átrendeződésének pontos mikéntje.

Valószínűsíthető, hogy az Üllői úton észak felé tartó forgalom egy része a felüljáró helyett a Könyves Kálmán körúton folytatja útját. Az Üllői úton a reggeli és a délutáni csúcsban lehet számítani nagyobb sorképződésre, a forgalom lassulására

– tájékoztattak. A munkálatok ideje alatt a vállalkozó folyamatosan arra törekszik, hogy minél kevésbé zavarja a közúti forgalmat. Erre példa, hogy bár a munkaterületet már február 20-án átadták, az első napokban olyan munkákat – ilyen a közvilágítás kiváltása a híd alatti részen – végeznek a szakemberek, amelyekhez nem feltétlenül szükséges a forgalmat korlátozni. Ezért aztán nem is éltek ezzel a megoldással. A BKK ettől függetlenül arra hívta fel a figyelmet, hogy a felüljáró kapacitása a jelenleginél kisebb lesz, ezért a belváros irányába tartóknak a közösségi közlekedést, elsősorban az M3-as metró használatát javasolja.

Mennyibe kerül a Népligeti felüljáró bontása?

Eddig ez az információ sem volt ismert, de a Budapest Közút ezúttal ezt is megosztotta a nyilvánossággal. A Népligeti felüljáró állapotának részletes felméréséhez szükséges munkálatok szerződéses értéke kis híján nettó 185 millió forint. A kapcsolódó közbeszerzési eljárásban a legolcsóbb ajánlatot az A-Híd Zrt. adta, így ő kapta a megbízást. A név ismerősen csenghet szélesebb közönség számára is, a Lánchidat is ez a cég újítja fel. Ezért a pénzért a társaság a következő feladatokat végzi el:

a két kiválasztott hossztartó gerenda eltávolítása, illetve a részleges bontás, amely kiterjed a burkolatra, a szalagkorlátra, a szegélyekre és a dilatációkra is,

kiépíti a szükséges forgalomtechnikát (vasbeton terelőelemekkel leválasztja a városközpont felé vezető oldalon a külső sávot, a vasbeton terelőelemeken belül ideiglenes védőkorlátot épít),

illetve kialakítja az ideiglenes vízelvezetést.

Mindez a hídon haladó, illetve a híd alatti forgalom biztonságát és a szabadon maradó szerkezetek védelmét szolgálja. A laboratóriumba szállított minták átfogó műszaki vizsgálatát és a bontás nyomán szabaddá vált szerkezeti elemek állapotának helyszíni vizsgálatát a cég megbízásából a szerződés keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakemberei végzik el.

Miért kell lezárni a Népligeti felüljárót?

A lezárásra azért van szükség, mert megkezdődött az 1978-ban átadott műtárgy állapotának részletes vizsgálata. A kiemelt közlekedési szerepű, hatalmas terhelésnek kitett 45 éves híd kapcsán a Budapest Közút kiemelte, hogy azon továbbra is biztonságosan lehet közlekedni az érvényben lévő súlykorlátozás figyelembevételével: a 12 tonnánál nehezebb járművek nem hajthatnak át rajta, a BKK által üzemeltetett buszok esetében pedig a 19 tonnánál nehezebb járművekre vonatkozik a tilalom. Lapunk tudomása szerint a vizsgálat arra a kérdésre keresi a választ, hogy el kell-e bontani a Népligeti felüljárót, vagy sem.

Mindezt pedig hivatalos dokumentum is megerősíti.

Még december végén függesztettek ki egy hirdetményt Budapest Főváros Kormányhivatal Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztályának fejlécével. Ennek a tárgya egy bontási engedélyezési eljárásban hozott döntés volt. A megfogalmazás szerint egészen pontosan „a Budapest, Üllői út–Könyves Kálmán körút feletti híd (népligeti felüljáró) hídgerendáinak részleges bontási engedélyezési eljárását” folytatta le a hatóság. Az engedély megszerzése a Budapest Közút vizsgálatának előfeltétele volt, vagyis ez még nem a végleges bontásról szól – az ugyanis még nincs eldöntve –, hanem a tartószerkezet állapotfelmérésének elindításához kellett.

Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

A Világgazdaság korábban is írt a Népligeti felüljáró helyzetéről. Egy éve, 2022 januárjában úgy értesültünk, hogy szakmai szinten felmerült a műtárgy teljes elbontásának lehetősége. A pakliban tehát bőven benne van, hogy ha a most zajló állapotfelmérés arra az eredményre jut (erre jó esély van), hogy a felújítás nem jó megoldás, akkor megszüntetik az 1978 decemberében átadott felüljárót. Ez szükséges, ám fájdalmas beavatkozás lenne az egyébként is tűréshatáron mozgó fővárosi közlekedési forgalom szempontjából.