Január 4-én önálló társaságként vezették be az amerikai Nasdaqra a GE HealthCare üzletágat, amelyben a General Electric 20 százalék tulajdont tartott meg, a többi tőzsdén forgó papír közkézhányad lett. A bevezetés napján bőven 5 százalék feletti növekedést produkált a papír, azóta 15-17 százalékot emelkedett, de ez valószínűleg a kezdeti eufória, nem is igazán ez a fontos a történetben, bár az egészségügy világszinten bőséges potenciált rejt.

A GE három üzletága – az Aerospace, a Power és a HealthCare – közül az utóbbi önállósodott először, amelyre az elmúlt évben tudatosan készült, és Magyarországon a leválás jogi hátterét már korábban megteremtették.

Maga a januári tranzakció egy tax free spin off volt

– mondta Vámos Tamás, a GE HealthCare Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. A GE repüléstechnikai, a GE Aerospace és az energetikai üzletágai, a GE Gas Power és a GE Renewable Energy a jövőben a GE Vernova részeként várhatóan 2024-re válik „egykévé”.

Az átalakulás alapvetően nem érinti a magyarországi leányvállalat tevékenységét és szervezeti felépítését.

A GE Healthcare magyarországi központja előkelő szerepet tölt be az anyavállalati körben. A Pátyon lévő telephelyen a régióból érkező használt egészségügyi gépek (MR-, CT-, röntgen- és egyéb diagnosztikai berendezések) felújítását végzik. A budapesti központ látja el a régió értékesítési, szerviz- és szolgáltatóközponti feladatait, valamint itt működik a szoftverfejlesztési központ, amelyet a szegedi iroda tevékenysége is kiegészít, ahol diagnosztikai rendszerek digitális támogatását egyebek között mesterséges intelligencia és mély tanulási technológiák alkalmazásával végzik. Ugyancsak az budapesti központ biztosítja az európai szervizszolgáltatáshoz szükséges oktatási feladatot is, amely meglehetősen elismert területnek számít a cégben.

Vámos Tamás, ügyvezető igazgató. Fotó: Reviczky Zsolt

Vámos Tamás szerint az egészségügy digitális területein nagyon erős a fejlődési potenciál, kezdve a diagnosztikát támogató rendszerek fejlesztésétől a munkafolyamat-menedzsmenten át az egészségügyi diagnosztikai rendszerek összehangolásáig. Az ügyvezető komoly problémát lát abban, hogy a betegutakon nem áramlik megfelelően az információ az egyes diagnosztikai egységek között, emiatt sok esetben újra és újra el kell végezni egyes feladatokat, ami hosszú időt vesz igénybe. A rendszerek közötti átjárhatóság nagyban lerövidítheti a betegutakat, egyúttal gyorsabb diagnózist segíthet elő. Tulajdonképpen az az új trend, hogy az egyes berendezéseket ma már nemcsak a tudásuk, hanem a szoftverek fejlettsége és használhatósága is megkülönbözteti egymástól. Nem véletlen tehát, hogy erre a területre nagyon erős hangsúly helyeződik. A GE HealthCare globálisan évente több mint egymilliárd dollárt költ fejlesztésekre.

A beruházási és innovációs területen is jelentős fejlődést eredményezhet az üzletág leválása a GE-ről.

Az önállósodás sokkal nagyobb rugalmasságot és hatékonyabb döntésmechanizmust hoz

– véli Vámos Tamás. Ezt szeretné erőteljesen kihasználni a magyar egység, hiszen az utóbbi időben több olyan fejlesztést is végrehajtott, amelyek globális szinten támogatják a vállalat célkitűzéseit. A pandémia előtt kapta meg az engedélyt a cég, hogy mesterséges intelligencián alapuló megoldást alkalmazzon az úgynevezett légmell beazonosítására (ez pont a Covid-megbetegedéseknél tökéletesen alkalmazható). A mesterséges intelligencia a rendelkezésre álló diagnosztikai eszköz, ez esetben a röntgen által generált adatokból azonnal jelzi, ki kerülhet kritikus helyzetbe, bőven az előtt, hogy az adatokat a röntgenorvos elemezné. (Egy túlterhelt egészségügyi rendszerben az orvosi elemzésig a beteg órákat várhat.)

Egy ugyancsak jelentős részben magyar fejlesztésű megoldás használata is engedélyt kapott, amely képes azonnal megmondani, hogy a lélegeztetőgépre kapcsolt betegnél jól van-e elhelyezve a tubus, megakadályozva az esetleges szövődmények kialakulását.

Ennél persze jóval szerteágazóbb a vállalat tevékenysége, hiszen teljes kórházi rendszereket képes létrehozni és támogatni. Önállósodva – mint a világ vezető orvostechnikai eszközök, digitális megoldások és a molekuláris diagnosztika innovátora – vélhetően sokkal gyorsabban tud reagálni a piaci folyamatokra.