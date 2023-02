„A brüsszeli szankciók energiaár-robbanást és soha nem látott inflációt szabadítottak Európára. Brüsszel jobban tenné, ha az infláció ellen indítana háborút, de onnan csak újabb szankciók jönnek. Nekünk kell visszaszorítani a szankciós inflációt!” – tette közzé Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

A miniszterelnök posztjából kiderül az is, hogy ennek érdekében kormányülést is tartanak, amelyen részt vesz Varga Mihály pénzügyminiszter is.