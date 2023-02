Prés alá kerülhet a jegybank, több meglepetés is jöhet monetáris fronton

Egyáltalán nincs ideje még a kamatcsökkentésnek, túl sok a bizonytalanság továbbra is – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a monetáris tanács keddi kamatdöntő ülését megelőzően, aki szerint ugyan bizonyos területeken mutatkozik némi kedvező fordulat, de ezeket trendszerűnek aligha lehet nevezni.

A monetáris tanács legutóbbi, januári ülésén Virág Barnabás MNB-alelnök is arról beszélt, hogy láthatók a fordulat jelei, azonban nem elég egy-két hónap pozitív elmozdulása, tartós, trendszerű javulásra van szükség. Ugyan a forint erősödött több mint 10 százalékot október óta, és a külkereskedelmi mérleg is az év végén végre javult, ám az infláció tetőzését még nem láttuk, januárban tovább emelkedett, 25,7 százalékra. Emiatt Virovácz Péter megítélése szerint kockázatos lenne, ha most kezdene kamatcsökkentési ciklusba a jegybank, ugyanis azzal nagyon gyorsan elronthatná a piaci stabilitást.

A szakember szerint a leghamarabb áprilisban csökkentheti az irányadó, 18 százalékos rátát az MNB, addigra már inflációs, külkereskedelmi és a folyó fizetési mérlegre vonatkozó adatok is ismertek lesznek, amelyekben kirajzolódhat valamekkora trendszerűség. Bár megjegyezte, az is benne van pakliban, hogy még áprilisban sem kezdi el a mérséklést a jegybank.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője ugyancsak úgy véli, nem érett meg az idő a kamatcsökkentésre, szerinte legkorábban március végén dönthet erről a jegybank, akkor teszi közzé az inflációs jelentését, ám jelezte, ennek az esélye sem száz százalék.

A februári infláció vélhetően alacsonyabb lesz, mint a januári volt

– fogalmazott a szakember, hozzátéve, hogy egy adat még nagyon kevés, ráadásul ott van még az uniós források körüli bizonytalanság, ami továbbra is kockázati tényező marad. Másfelől viszont a forintárfolyam sokat erősödött, ahogy az alacsony energiaárak is sokat javítanak az ország kockázati megítélésén. Ezzel együtt kérdés, hogy ha egy kamatcsökkentési sorozat elindulna, akkor az milyen mértékben gyengítené a forint árfolyamát.

Török Zoltán szerint már most nyomás alatt van az MNB, hogy csökkentse a kamatokat, ennek ellenére vélhetően kitart a monetáris szigor mellett a következő hónapokban. Virovácz Péter hozzátette, augusztus végén, szeptember elején zárhat össze a két kamatszint, majd csak utána kezdhet bele a nemzeti bank az alapkamat vágásába, amely így 11,5 százalékra mérséklődhet az év végéig.

Ezáltal még mindig pozitív lesz a reálkamat, viszont hangsúlyozta, ez szükségszerű, ugyanis tartani kell a piaci stabilitást „Hiába tűnik úgy, hogy szépen csökken az infláció, a nagy dolog nem az, hogy 26 százalékról levigyék 10 százalék alá, sokkal inkább az, hogy 8-9 százalékről lefaragják 3 százalékra. Ehhez könnyen lehet, hogy indokolt egy tartósan magasabb kamatkörnyezet, mint az inflációs mutató” – magyarázta az ING Bank szakértője.