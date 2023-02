A tipikus magyar otthonokban az utolsó pillanatig használják a konyhai gépeket és különböző háztartási berendezéseket, amiket csak akkor cserélnek újra, ha már javítani nem éri meg. Különös, de miközben a telefonját három-négy évente a többség új modellre váltja, a legtöbb energiát fogyasztó gépeink egy-két évtizedig is üzemelnek, ha képesek rá.

Fotó: Oscar Wong

Mindeközben hatalmas apparátus dolgozik a konyhai és háztartási gépek modernizálásán világszerte, az innováció egyre szélesebb körű, a mesterséges intelligencia beköltözik a hétköznapokba, mind több készülékből készül okos változat.

Alapvetően van motiváció a fejlesztésekre a keresleti oldalon és van egy kínálati oldali nyomás, hogy az innovációs boom vevőre találjon – összegzi a sütés-főzésre használt háztartási gépek piacát Szalai Dávid, a téma szakértője, a Sell szaklap főszerkesztője.

A keresletet négy tényező motiválja.

A vevők keresik azokat a készülékeket, amelyekkel professzionális sütési eljárások mentén éttermi szintű fogásokat készíthetnek otthon. Számukra fontos, hogy a sütő alkalmas legyen például szuvidálásra, és a gőzsütés is népszerű.

A másik tipikus vásárlói motiváció az egészséges táplálkozás felé tolja a keresletet, itt van igazán jelentősége a gőzsütésnek, ami többek között a tápanyagtartalom megőrzése miatt hasznos, vagy a forró levegővel való sütésnek, amivel a zsiradékok használata csökkenthető a sütés során. Utóbbi funkció csak mostanában jelent meg a sütőknél, az asztali változatok, az airfryerek iránt viszont régebb óta folyamatosan növekszik az igény.

Fotó: Shutterstock

További vásárlói szempont a kényelem, ilyenek az öntisztító megoldások, a nagy kapacitás és a hőlégbefúvás, ami lehetővé teszi, hogy az adott készülékkel egyszerre több ételt is lehessen készíteni.

Az innovációk másik iránya a felhasználók teljes kiszolgálása, az elkészült étel minőségének szavatolása.

Az aktív és passzív sütéstámogató funkciók mellett a mesterséges intelligencia is jelen van a legfejlettebb gépekben, így a készülékek maguk végzik el a szükséges beállításokat, hogy az étel a legjobb minőségben készülhessen el.

A szakértő szerint a készülékek okosítása, a mesterséges intelligencia alkalmazása mellett a fő irány az energiafogyasztás és a fenntarthatóság. A gépek energiafelhasználása nem a sütés-főzés kapcsán a legfontosabb, hanem az olyan sokat vagy folyamatosan üzemelő készülékek esetén, mint a hűtőgép és a mosógép.

Fotó: Morsa Images

Az energiafogyasztás csökkentése olyan trend, ami az energiaválság, az emelkedő energiaárak kapcsán sokkal inkább előtérbe került, mint eddig

– összegezte Szalai Dávid.

Egy tavaly készült felmérés szerint a vásárlóknak csak 12 százalékát nem vagy nem jelentősen befolyásolja a háztartási gépek energiafogyasztása. Energiatakarékos gépet tudatosan 46 százalék választ, ha a készülék egyébként megfelel a legfontosabb elvárásainak – például méretben, kivitelben kielégíti az igényeit. Az energiaárak növekedése a tudatos vevők 62 százalékát befolyásolta, közülük pedig 54 százalék már nemcsak az energiafogyasztást, de az egyéb környezettudatossági szempontokat is figyelembe veszi, például megnézi, hogy mennyire zöld az adott márka vagy mennyi újrahasznosított anyagot építettek a készülékbe.

Így mosnak és mosogatnak a magyarok Az új mosógépek vásárlásakor a hazai fogyasztók számára sokkal fontosabb, hogy energiatakarékos modellt válasszanak, mint a mosogatógépek esetén, de a meglévő készülékek között így is többségben vannak a takarékos készülékek.

Egy nemzetközi felmérés szerint a tartósság, az energiahatékonyság és a javíthatóság is megelőzi a vételárat, ami összesítésben csak a negyedik helyen szerepelt.

Energiatakarékossági szempontok alapján mindenekelőtt a hűtő-, a mosógép, a fagyasztó és a bojler fontos, ezek a háztartásokban a legnagyobb energiafalók.

A háztartásigép-piaci szakértő szerint biztató, hogy a hazai vevők 43 százaléka úgy nyilatkozott, hogy pluszköltséget, akár 5-7 százalékos felárat is hajlandó megfizetni egy korszerűbb, energiatakarékos változatért az adott kategórián belül. A vevők negyede ennél is többet, akár 8-10 százalékot is kifizet, és 8 százalék 10-20 százalékkal hajlandó megtoldani az árat, ha az adott termék energiatakarékos.

A legnagyobb energiafogyasztás-különbséget a hűtőszekrényeknél lehet tetten érni, ahol háromszoros is lehet a leghatékonyabbak és a legszélesebb kínálattal ellátott típusok energiaigénye közötti eltérés. Ebben a megközelítésben a mosó- és mosogatógépek esetén csak körülbelül másfélszeres a fogyasztásbeli eltérés – tudtuk meg.

Fotó: Getty Images

A Covid, a kétéves otthonlét sok mindent átalakított a keresleten. A legtöbb otthoni készülék kapcsán keletkezett egy igény a funkciók bővítésére, mert többet kezdték használni otthon az emberek. Érdekes és markáns változás a kávéfőzés kultuszának felértékelődése, egyre többen szeretnék otthon is azt a minőségű kávét fogyasztani, amit az irodaházban vagy a kedvenc kávéházban szoktak.

Az automata eszpresszógépekből is jelentős mennyiség fogyott a járvány alatt,

pedig – mint arra Szalai Dávid felhívta a figyelmet – nagyságrendileg 100-120 ezer forinttól indul egy alapgép, és 600-700 ezernél sem áll meg a kínálat. Az egyéni beállításokra is alkalmas kávéfőző gépeket is egyre inkább szeretik a vevők, a kávézásban igazi minőségi trendfordulót hozott az utóbbi pár év.

Az innovációk a premierhez képest néha csak kis csúszással éreznek meg hozzánk, a világújdonságok zömét ősszel Berlinben, az IFA kiállításon szokták bemutatni a gyártók, ezek közül néhány ilyenkor már elérhető a magyarországi üzletekben is. Az iparági fejlesztéseket, az aktuális csúcsmodelleket és a legnépszerűbb praktikus készülékeket a forgalmazók közül többen is a hagyományosan március eleji budapesti Konyhakiállításon mutatják be.