A Kúria egyelőre nem hozott végleges döntést az ellenzéki vezetésű XVIII. kerületi önkormányzat légiutas-adójáról, csupán azonnali jogvédelem keretében megtiltotta az alkalmazását, azaz maradt esélye a bevezetésének, függetlenül attól, hogy a Fővárosi Kormányhivatal, a légitársaságok, a Budapest Airport és a földi kiszolgálók mellett szakértők sora szerint jogellenes és betarthatatlan az intézkedés.

A tervek szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló, oda érkező és ott átszálló utasoknak ezer forintot kellene fizetniük, kivéve a pestszentlőrincieknek és a 18 év alattiaknak. A DK-s Szaniszló Sándor szerint ez a „kerület pénze”, mert ott szenvedik el leginkább a repülőtér zaj- és környezetterhelését – az elmúlt hetekben tovább bővült a lista, mit ígért a polgármester a 7 milliárd forintra tervezett bevételből. Pontosabban a szavak szintjén tervezett bevételből, a 2023-as költségvetési rendelet ugyanis a légiutas-adó tekintetében még bevételi előirányzatot sem tartalmaz.

Vérszemet kaphatnak a kerületek

Ha a Kúria nem lép közbe, és megvalósulna az ezer sebből vérző terv, az egy új hullámot indíthatna el Magyarországon.

A XIV. kerület – ahol a Puskás Aréna található – minden válogatott labdarúgó mérkőzésre szóló jegyre pluszadót vethetne ki, hiszen a környéken élők szenvedik el leginkább 67 ezer ember szurkolását,

a VI. kerület drágíthatná a vonatjegyeket, mivel a Nyugati pályaudvarnál a legnagyobb a zajártalom, és a IX. kerület is bevételt remélhetne az MVM Dome-ban rendezett koncerten „hangoskodóktól”.

A Világgazdaság megkeresésére Pálffy Miklós, a Niveus Consulting Group együttműködő jogi partnere hangsúlyozta, gazdasági társaságok nem lehetnek a települési adó alanyai – a légiutas-adó is a magánszemélyeket terhelné –, így a kerületek a Puskás Aréna és az MVM Dome üzemeltetőit vagy a MÁV-ot nem adóztathatják meg, azonban a magánszemélyek által megvásárolt jegyekre vethetnek ki adót.

Az önkormányzatnak kellene beszednie az adót

Csakhogy azt még be is kell szedni. A Niveus szakértői korábban már a pestszentlőrinci terv mellett a budakalászi önkormányzat intézkedéséről is azt írták – belépőjegyenként 200 forintos települési adót vetnének ki azokra, akik felkeresik a Budakalász területén található tavakat, és ott valamelyik szolgáltatónál belépőjegyet váltanak –, hogy jogellenes, mert az önkormányzati rendelet nem állapíthat meg kötelezettséget arra, hogy valaki beszedje az adót.

Mindez azt jelenti, hogy hiába vetne ki jogszerűen települési adót, azt csak az önkormányzat saját maga szedheti be.

Ezzel kapcsolatban elevenítette fel lapunknak Farkas Attila, a Smartwings ügyvezetője, hogy mit kérdezett a XVIII. kerületi képviselőktől: „Miért nem állítanak fel egy kioszkot, és szedik be önök?”

Választ nem kapott, ugyanis tapasztalata szerint az önkormányzatban fogalmuk sincs arról, hogyan működik a légiipar, ezért utasítanák a beszedésre a földi kiszolgáló cégeket.

Nem vonulhatnak ki a magyar válogatott mérkőzései előtt

Az esetleges szurkoló- és ehhez hasonló adókkal kapcsolatban Pálffy Miklós megjegyezte, a nagyon célzott adóztatás önmagában sértheti a közteherviselés elvét.

„Az nem lehet jogszerű, hogy csak a Puskás Arénába eladott jegyeket adóztatják meg, legfeljebb azt tudnám elképzelni, hogy az összes kerületi rendezvény belépőit, ám ettől még problémát jelentenek a fent vázolt szempontok” – mondta a Niveus szakértője. Kérdésünkre hozzátette, ha az önkormányzat kivonulna a magyar válogatott találkozója előtt és elkérné a magánszemélyektől az ezerforintos adót, ugyancsak nem lenne szabályos, hiszen nem szedheti belépődíjként, mert az adókivetés az adózó adatbejelentése, bevallása, illetve adatszolgáltatása alapján történik.