Kormányhatározat jelent meg a kedd este megjelent Magyar Közlönyben a Baross Gábor Tőkeprogramról. Ez egy új kormányzati kezdeményezés, amit Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy mai interjújában már előre vetített. Azt mondta, hogy a Baross Gábor Tőkeprogram egy 600 milliárd forintos program, amelynek három lába lesz: ingatlan- és értékpapíralapokba való bevásárlás, a jelenlegi állami alapokra történő ráemelés, és végül új alapok indítása.

Fotó: MTI

A kormányhatározatban a kabinet kijelenti, hogy egyetért a részére bemutatott Baross Gábor Tőkeprogram főbb feltételeivel és felhívja a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a részletes feltételeinek kidolgozása érdekében, illetve gondoskodjon a tőkeprogram lebonyolításáról. Ez a munka március 1-jén kezdődik meg. Ugyancsak Nagy Márton feladata, hogy vizsgálja meg a Baross Gábor Tőkeprogram keretében

megvalósuló zöld ingatlanberuházások hatékonyságának növeléséhez szükséges jogszabály-módosítási javaslatokat.

Arra is felkérték, hogy energiaügyi miniszter és az építésügyi és közlekedési miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a kormány részére a szükséges intézkedésekről. Ennek határideje március 31. Ezzel még nem ért véget nagy Márton feladatlistája, ugyanis az is az ő dolga, hogy megvizsgálja a szabályozói lehetőségeket a vállalati szereplők zöld beruházásainak ösztönzésére és erről is készítsen előterjesztést a kormány részére a szükséges intézkedésekről. Erre április 30-ig kapott időt.