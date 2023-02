Különös álláshirdetés jelent meg a napokban a Linkedin felületén. Ebben a Sunwoda Electronics Ltd. úgy nevezett EHS menedzser pozíció betöltésére írt ki nyílt pályázatot. Önmagában a cég és a munkakör is figyelmet érdemel, de ami ennél is lényegibb: a társág a munkavégzés helyszínét Magyarországon jelölte meg.

A Sunwoda a világ tíz legnagyobb akkugyártójának az egyike (Fotó: Xu Congjun/VCG via Getty Images)

Csakhogy a Sunwoda nincs jelen a magyar piacon, így pedig adja magát a feltételezés, hogy a vállalkozás azért kíván ilyen szakembert alkalmazni, mert szüksége lesz a tudására a magyarországi tevékenységéhez. Hogy helytálló-e a következtetés, az egyelőre bizonytalan, ezért érdemes fenntartásokkal kezelni. Többször érdeklődtünk a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál, hogy tudnak-e erre vonatkozóan információval szolgálni, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Ha később mégis megtörténik, természetesen közreadjuk.

Milyen állást hirdetett meg a Sunwoda Magyarországon?

Az álláshirdetés leírásában mindenesetre az olvasható, hogy az alkalmazni kívánt EHS menedzser felelne az európai üzemépítési ügyekért és felelne az építési folyamat engedélykérelmeiért. Ezen felül a vezetők által kijelölt egyéb feladatok elvégzése is rá hárul, de például a környezetbiztonsági és egészségügyi rendszer felügyeletéért és irányításáért is ő kapna kompetenciát. Ugyancsak rá hárulna a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak való megfelelés ellenőrzése, illetve hogy tartsa a kapcsolatot a helyi biztonsági erőkkel és kormányzati szervekkel. Teljes, nyolc órára bejelentett állásról van szó,

a munkavégzés helyszínének pedig Budapestet és Szolnokot jelölték meg. Igaz, maga a Sunwoda Nyíregyházát adta meg helyszínnek, tehát ez sem világos az álláshirdetés alapján.

A cég ugyanakkor komoly szakembert keres, akinek legalább 8 évnyi rutinja van a szakmában, valamint előnyt jelent, ha lítiumion akkumulátor területen szerzett tapasztalatot. A jelentkezőknek a kiválasztáshoz határozottságra és az üzleti életben jelentkező nehézségek leküzdésének készségére is szüksége lesz.

Mi az az EHS?

Maga az EHS szakterület a biztonságtudomány alkalmazott részszakterülete, amelynek célja a gazdálkodó szervezetek környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátása és szakmai támogatása – olvasható a veszprémi Pannon Egyetem honlapján. Az EHS szakmérnök és szakember képzés megjelenése előtt a környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szakterületek külön önálló területként és képzésként léteztek, azonban a szakmai tapasztalatok igazolták, hogy ezek a területek szorosan összefüggnek egymással. A munkáltatók számára nem szimplán fakultatív ilyen munkakörben alkalmazni munkavállalót, hanem bizonyos esetekben kötelező. A vonatkozó rendelet két tényezőhöz köti a munkavédelmi szakember foglalkozását: a cégmérethez és a tevékenység veszélyességéhez. Ez alapján lehetséges, hogy a Sunwoda vélelmezett tevékenysége abba a kategóriába eshet, amelyhez már feltétel az EHS menedzser felvétele.

Milyen vállalat a Sunwoda?

A Sunwoda kínai vállalat, nem is akármilyen. Még 1997-ben alapították, 2011-től van jelen a hazai tőzsdén, 2022-ben pedig a svájci tőzsdére is bejegyezték. Portfóliója kiterjedt: a világ legnagyobb 10 elektromos járművekhez gyártott akkumulátorgyártójának az egyike, a 9. pozíciót elfoglalva. De számos energetikai technológiát és hardvereket is kínál. Közel tucatnyi gyártókapacitása Kínára és Indiára korlátozódik, de fiókteleppel rendelkezik Franciaországban, Németországban, az USA-ban és Izraelben is. A Sunwoda 2008-ban indította el hivatalosan az elektromos járművek akkumulátor-üzletágát.

A kimutatások szerint a vállalat akkumulátor eladásai 2022-ben 253,2 százalékkal 9,2 gigawattórára (GWh) nőttek,

ezzel a tempóval pedig a nyomába ért a fő riválisainak, például a CATL-nek és a BYD-nek. tavaly novemberben arról írt a nemzetközi sajtó, hogy a Volkswagen a Sunwoda akkumulátorait választotta a hibrid járműveihez, de a kínai cég beszállít a Renault és a Nissan csoportnak is, ahogy a Dongfeng konszernek is partnere.

Lehetséges, hogy a Sunwoda Magyarországon terjeszkedik?

Papíron ez egyáltalán nem kizárt, hiszen az európai a világ második (Kína után) legnagyobb elektromos autó piaca, Magyarország pedig a járműgyártásában meghatározó szerepet tölt be. A kínai akkutechnológia világvezető, a nagy nyugati márkák rendszeresen velük szerződnek a villanymodelljeikhez. Ugyanakkor semmiféle hivatalos megerősítés nincs arra vonatkozóan, hogy a kínai óriás valóban nyitna Magyarország felé. Ugyanakkor az említést érdemel, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éppen a napokban beszélt arról, hogy jelenleg is tárgyalások zajlanak négy kínai nagyvállalattal, amelyek eredményeként 8-10 milliárd euró értékben újabb beruházások érkezhetnek Magyarországra. Ezek egyike pedig akár a Sunwoda is lehet, a feladott álláshirdetés legalábbis ebbe az irányba mutat. Ha ez valóban így lenne, Magyarország már eddig is jelentőségteljes pozíciója a globális zöld járműgyártásában határozottan tovább erősödne.