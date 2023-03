Még az idén megnyitja a kapuit Magyarország új versenypályája, a Balaton Park Circuit – erről a Formula.hu számolt be. A szakportál arról írt, hogy a komplexum magántőkéből épül, a beruházás pedig olyannyira előrehaladott állapotban van, hogy a létesítmény nemrég feltűnt a Swift Cup Europe 2023-as menetrendjében a szezon utolsó helyszíneként.

Egy korábbi látványterv az új balatoni ringről (Fotó: Facebook)

Mindez azt jelenti, hogy mivel a sorozat startja a mogyoródi Hungaroringen lesz, a szériában két magyar pálya is szerepel. Oláh Gyárfás, a projekttársaság szakmai vezetője, igazgatósági tagja megerősítette a lapnak, hogy jól áll a kivitelezés, de az átadás pontos dátumát egyelőre nem ismertette. Mindenesetre a Swift Cup Europe utolsó etapja szeptember 29. és október 1. között esedékes, tehát addig bizonyára meglesz a szalagátvágás.

A Balaton Park Circuit Balatonfőkajáron található, az M7-es autópályáról is jól látható helyen. A pályával kapcsolatos munkálatok lassan befejeződnek, de a kapcsolódó fejlesztések még folyamatban vannak, ezek közé tartozik egy 130 szobás hotel. Ezefelül egy külön gokartpálya építésének tervezési és előkészületi munkálatai is elkezdődhetnek ebben az évben. A versenypálya mind a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), mind a Nemzetközi Motorsport Szövetség szabályrendszerének megfelel, így nemzetközi versenyekre is alkalmas lesz.

A FIA-besorolása szerint Grade 2-es lesz a balatoni ring, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Forma–1-en kívül minden más széria rendezhet versenyeket rajta.

Ez azért lényeges, mert ezek szerint a pálya motorversenyeknek is otthont adhat, ezért aztán felmerülhet a kérdés, hogy MotoGP-helyszínnek is beugorhat-e a Balaton Park Circuit. Mint ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, a kormány megállapodott a világ legrangosabb motorversenyének a jogtulajdonosával, a Dorna Sports társasággal, hogy Magyarország rendezhet MotoGP-futamot 2024-ben. A tervezett versenypálya Hajdúnánás határában épülne meg, de jelenleg a háborús helyzet miatt a beruházás áll. Kérdés, hogy a Dorna Sports hozzájárul-e egy esetleges többéves halasztáshoz.

Oláh Gyárfás a balatoni ringről azt mondta, hogy a mostani formájában nem alkalmas MotoGP-verseny megrendezésére, mert ahhoz egyéb fejlesztésekre is szükség lenne. Azt is hangsúlyozta, nem szeretnének konkurenciái lenni sem Hajdúnánásnak, sem pedig Mogyoródnak. „Ettől függetlenül, ha egy versenypálya nem épül meg, és megkeresnek bennünket azok, akiknek e tekintetben ez fontos, nem állunk ellen semmilyen kérdésnek” – fogalmazott ennek kapcsán.