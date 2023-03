Bár tavaly nominális értéken enyhén növekedtek, reálértéken 10,8 százalékkal csökkentek a média reklámbevételek és 5,4 százalékkal apadtak a hirdetői marketingkommunikációs költések – derült ki a Magyar Reklámszövetség 2022-es média- és kommunikációs piac költéseit felmérő számaiból.

Az MRSZ Médiatorta látszólag (nominálisan) csekély mértékben, 3,7 százalékkal nőtt 2021-hez képest, de reálértéken kétszámjegyű, 10,8 százalék a csökkenés, és nem éri el a 2019-es szintet sem (-0,6 százalék). 2022-ben a digitális szegmens növekedésének eddig megszokott üteme megtorpant, és a nemzetközi trendeknek megfelelően a hazai piacon is elérte a „felnőttkort”.

A médiatortát a digitális szereplők uralják: A médiaköltések több mint fele (51,4 százalék) a digitális médiában landolt.

Ezen belül a magyarországi reklámköltések több mint egyharmada (34 százalék) a globális digitális platformokhoz kerül. A választások után jelentősen csökkentek az állami szereplők (kormányzat és az állami tulajdonú vállalatok) reklámköltései. A 2022-es MRSZ Kommunikációs torta szolid nominális növekedése is megtévesztő, mert reálértéken 5,4 százalékkal csökkentek a kommunikációs iparág marketingkommunikációs bevételei az előző évhez képest. A piaci szereplők prognózisa szerint a 2023-as média- és kommunikációs torták mérete reálértéken további és szembetűnő módon apadhat.

A hátunk mögött álló év újabb próbatétel elé állította a kommunikációs piac alkalmazkodó képességét. A szakmának a pandémiás korszakot átvészelve nemcsak az évtizedek óta nem látott mértékű inflációval és forintárfolyam-gyengüléssel, energiaválsággal, elszabaduló rezsidíjakkal, egyre gyakrabban tapasztalt ellátási nehézségekkel kellett szembe néznie, hanem számolnia kellett hirdetői oldalon az „extraprofit” adókkal és elsősorban ügynökségi oldalon a kata adónem kivezetése miatti hatásokkal is.

– mondta Gulyás János, az MRSZ elnöke.

Épp ezért csalóka képet mutatnak a torták tavalyi szerény növekményei:

A média szereplőknél landoló reklámbevételek látszólagosan 3,7 százalékkal, a kommunikációs iparági szereplőknél realizálódott marketingkommunikációs bevételek 9,1 százalékkal növekedtek 2021-hez képest, de a magas infláció miatt reálértéken gyakorlatilag tizedével (10,8 százalékkal) csökkentek a média reklámbevételek és 5,4 százalékkal apadtak a hirdetői marketingkommunikációs költések.

Mára már egyértelműen a digitális dominálja a médiatortát:

Tavaly a médiaköltések több, mint fele (51,4 százaléka) a digitális médiában realizálódott, a globális digitális szereplők pedig a teljes médiatortából 34 százalékot hasítottak ki. Az állami reklámköltések korábbi évekre jellemző növekedése 2022-ben csökkenésbe fordult át, megmutatva a disztribúciójukban lévő kiegyensúlyozatlanságokat is.

A 2022-es év ismét próbára tette a kommunikációs piac alkalmazkodóképességét

Az orosz agresszió és Ukrajna elleni háború következtében kialakult összetett válság nehezített terepre kényszerítette a kommunikációs iparágat is. Ezenfelül a tavaly bevezetett iparági extraprofit adók gyengítették a hirdetői kedvet, hatással voltak a reklámköltések alakulására. Bizonyos szektorokban a hirdetők termelési potenciálja is hektikussá vált (pl. autóipar), nőttek a szállítási költségek is, így 2022-ben a marketingszakembereknek sokkal több szempontot kellett figyelembe venniük egy-egy kampány elindításakor. Ezeken felül a kata adónem évközbeni eltörlése pedig a cégek 12 százalékát nagy mértékben, 56 százalékát közepesen vagy kissé érintette és leginkább az ügynökségi piacon, a kutató-tanácsadó cégek, oktatási intézmények működésében okozott problémákat, hozott változást.

Jelentősen lassuló digitális növekedés: felnőtt a digitális piac

2022-ben a digitális szegmens növekedésének üteme befékeződött, ezzel a hazai piacon is érzékelhetően elérte a „felnőttkort” a nemzetközi trendeknek megfelelően. Tavaly a teljes digitális piac (globális és lokális együtt) az előző évhez képest már csak 4,2 százalékos nominális növekedést produkált szemben a 2020-ról 2021-re felmutatott (és a korábbi évekre is jellemző dinamikára), még jóval magasabb 27,3 százalékos növekedéssel

A digitális globális cégek a hazai piac vezető szereplői

2022-ben médiaköltések több mint fele (51,4 százalék) a digitális médiában landolt.

Ezen belül is a hirdetők már 2016 óta a digitális reklámokra szánt büdzsé több, mint felét globális médiaszereplőknél költik el és ez az arány folyamatosan nőtt: 2022-re az összdigitális költéseken belül kétharmad (66 százalék) a globális és egyharmad (34 százalék) a lokális piac megoszlása. Mára a globális platformokon realizálódik a hazai médiaköltések több, mint egyharmada, ezzel a médiatorta legnagyobb szeletét adják.

Tavaly fordulópont következett be az állami reklámköltések dinamikájában

Az állami költések mértéke 2022-ben érezhetően csökkent. Az állami TOP hirdetők jelentősen megvágták büdzséjüket.6 A 2022-es parlamenti választások az első negyedévben ugyan nagyobb arányú állami költéseket eredményeztek az előző év azonos negyedévéhez képest, de a választások után jelentős apadás volt tapasztalható a piacon. Csak a tévés szektorban több mint 13 százalékkal csökkent a spot, non-spot és TCR állami hirdetések összege (csak ebben a szegmensben áll rendelkezésre pontosan megbontva állami – piaci költésadat). A reklámbevételek kiegyensúlyozatlanságára ráerősített az állami költések csökkenése, mivel az állami reklámköltések jelentős része a kormányközeli médiumokhoz került, amely továbbra is fontos bevételi forrás számukra. A helyzetet tovább rontotta, hogy ezzel párhuzamosan a választások után érezhető lapbezárási hullám is elindult.