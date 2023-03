Év végéig várni kell az új vidékfejlesztési pályázatokra. Bár a pontos menetrend még nem ismert, annyi már bizonyosan látszik, hogy az első felhívások az idei év utolsó negyedében és a jövő év első negyedében jelenhetnek meg – tudta meg lapunk az Agrárminisztériumtól (AM). A tárca jelezte: ennek oka elsősorban az, hogy az előző fejlesztési ciklus számos pályázata még nyitva van, az európai uniós szabályok szerint pedig egy adott célterületet nem lehet egy időben két keretből támogatni.

Az új fejlesztési ciklusban kiemelt szerep jut az ifjú mezőgazdasági termelők támogatásának.

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Ahogyan azt Nagy István agrárminiszter korábban a Magyar Nemzetnek adott interjúban leszögezte: a fejlesztési ciklus négy alappilléren nyugszik. A gazdasági fejlődést célzó pillér alatt megfogalmazott intézkedések célja a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások versenyképességének növelése és piacra jutásának javítása, illetve a nemzetközi versenyben való helytállásuk fokozása. A minőségi élelmiszer pillér alatt megfogalmazott célok között szerepel az élelmiszer-önellátás biztonságának szavatolása, a minőségi élelmiszer-ellátás biztosítása. A harmadik a zöld jövő pillér. A cél a klímaváltozáshoz alkalmazkodó és környezetkímélő gazdálkodás megteremtése a természeti erőforrások megőrzése mellett. Végül az úgynevezett megújuló vidék pillér két irányvonalat definiál: a vidéki települések fejlesztését és a generációs megújulást a gazdálkodásban.

A minisztérium jelezte azt is, hogy a vidékfejlesztési támogatások esetében megmarad a lehetőség valamennyi, jelenleg is alkalmazott intézkedés fenntartására. Ennek megfelelően továbbra is lesznek beruházási, együttműködési, valamint terület- és állatlétszám-alapú támogatások, ahogyan a hazai élelmiszeripar fejlesztése is fontos célterülete az új programnak.

Prioritásként tekintünk a generációváltás ösztönzésére, több intézkedés a gazdatársadalom átlagéletkor-emelkedésének megállítását célozza

– hívta fel a figyelmet az AM.

Az agrártárca azt kéri a termelőktől, hogy kössenek biztosítást Tavaly 14 milliárd forint támogatást hagytak jóvá a magyar gazdálkodók számára.

Szintén a generációváltást segíti a gazdaságátadás, amelyet együttműködési formában támogat majd a tárca. Ismét lesz pályázati lehetőség a fiatal gazdálkodók elindulásához, valamint dedikált beruházási támogatások is várhatók ugyancsak a fiatal gazdák részére. Fontos célként határozták meg a termelői együttműködések létrejöttének, fennmaradásának, valamint közös fejlesztéseinek, beruházásainak ösztönzését mind az alapanyag-termelő ágazatok, mind az élelmiszer-feldolgozó ágazatoknál.

Ismeretes, az elfogadott magyar KAP stratégiai terv ötéves költségvetése összesen 14,7 milliárd euró, azaz több mint 5300 milliárd forint, amelynek közel felét a magyar kormány biztosítja kiemelkedő mértékű költségvetési hozzájárulás formájában.

A KAP 2485 milliárd forint közvetlen ágazati agrártámogatás, valamint 2891 milliárd forint vidékfejlesztési forrást biztosít az ágazatnak. A vidékfejlesztési források több mint fele gazdaságfejlesztést, több mint harmada fenntarthatósági célokat finanszíroz majd. Mindkettő jelentős bővülés az előzőkhöz képest, csakúgy, mint az agrárkutatási és innovációs kiadások kerete, amely a kétszeresére nő.

A minisztérium jelezte: a közvetlen támogatások igénylése a jövőben is az egységes kérelmen keresztül történik majd, nem pedig pályázati felhívások alapján. Az ehhez szükséges keretjogszabályok, illetve az egyes jogcímek részletes szabályait tartalmazó miniszteri rendeletek kidolgozása – a termelők és az őket segítő szervezetek folyamatos tájékoztatása és felkészítése mellett – jelenleg is zajlik, akárcsak az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos háttérmunkák.

A gazdálkodók első alkalommal 2023 tavaszán nyújtják be az új rendszerben és az új szabályok alapján meghirdetett támogatási jogcímekre vonatkozó egységes kérelmüket.

A tárca egy tematikus honlapot is létrehozott, hogy az érintettek könnyebben eligazodhassanak az agrártámogatások új rendszerében.