Magyarországon az emberek 39 százaléka számára okoz súlyos gondot az infláció elszabadulása a Publicus Intézet felmérése szerint, ám ez 6 százalékpontos csökkenés a tavaly októberi méréshez képest.

Az élelmiszerárak emelkedésének okaként tízből kilenc megkérdezett az elszabaduló energiaárakat nevezte meg, míg október óta 79-ről 65 százalékig csökkent azok aránya, akik szerint a kormány gazdaságpolitikája a hibás.

Ezzel szemben 57-ről 63 százalékra nőtt azok száma, akik a brüsszeli szankciókat nevezték meg a drágulás felelőseként

– írja a Magyar Nemzet.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, februári inflációs adata, amely a februári hónapra vonatkozik, 25,4 százalékos drágulást jelzett éves szinten, ami alacsonyabb a januári 25,7 százalékos értéknél, vagyis utalhat az infláció tetőzésére. Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője szerint a bázishatások, az üzemanyagárak folyamatos csökkenése és egyes élelmiszertermékekre bejelentett árcsökkentés miatt számíthatunk az infláció fokozatos, majd az év közepétől meredek esésére. A nemzetközi nyersanyag-, termény- és energiaárak és szállítási költségek utóbbi hónapokban tapasztalható jelentős visszaesése és a forint erősödése szintén segíthet a drágulás megfékezésében. Hasonlóan vélekedik Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza is, aki szintén a forint erősödését és a mérséklődő olajárakat emelte ki.

Mind a két elemző az év végére egy számjegyű inflációt vár.

A múlt héten lapunknak értékelte a helyzetet Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is, aki kiemelte, hogy a szankciós infláció letörésére és a negatív gazdasági hatások ellensúlyozására már húsz intézkedést hoztak, amelyek egyaránt védik a munkahelyeket és segítik a családokat és a gazdaságot is. A tárcavezető szerint az infláció ellen beadott vakcina működik, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ebben nagy segítség a Gazdasági Versenyhivatal fellépése is, amely az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok árazási gyakorlatát vizsgálja.

Ma már egyre több üzletben tapasztalható az árak csökkentése, az elmúlt hetekben a láncok sorozatosan jelentették be a különböző termékek árának visszanyesését. Így tett többek közt a Lidl, az Aldi, a SPAR, a CBA és a Tesco is.