Reagált a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) által megfogalmazott, az energiaitalokat dohányboltokba száműző javaslatára a Magyar Energiaital Szövetség (MESZ). Az érdekvédelmi szervezet emlékeztetett a Ficsak másik javaslatára is, amellyel a farsangot tiltanák meg az iskolákban.

Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

A MESZ szerint

mindenki szeretné megvédeni a gyermekeket a különböző veszélyektől, de fontos tisztázni, melyek is valójában a gyermekeinkre leselkedő igazi veszélyek.

Ezek a szervezet szerint főként az alkohol, az elhízás vagy korunk népbetegsége az állandó internetezés és annak veszélyei, illetve az erőszak.

A MESZ javasolja, hogy a farsang tiltása és az energiaitalok dohányboltba való száműzetése mellett el kellene a gyerekek elől zárni az alkoholt is, amelyet szerintük köztudottan már a gyerekek is isznak, a kólákat és más cukros italokat, a késeket és bicskákat valamint a telefonokat és a kütyüket is, amelyekkel ijesztően sok időt töltenek.

Az iparági szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy