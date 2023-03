Az idén januártól a munkáltatók teljes körére épül a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) keresetstatisztikai adatközlése, mely először a 2023. március 28-i Keresetek című gyorstájékoztató megjelenésekor lesz észlelhető – derül ki a hivatal szerdai közleményéből.

A közlemény szerint 2022-től már kiegészítő információként szerepeltek a munkáltatók teljes körét érintő adatok is, valamint a hosszú távú összehasonlítások érdekében továbbra is elérhetők lesznek a korábbi elsődleges mutatószámban szereplő, legalább öt főt foglalkoztató szervezetek adataival számolt értékek is.

A tájékoztatás emlékeztetett, hogy a KSH 2019. január vonatkozási hónapjától új adatforrásra támaszkodva publikálja a keresetstatisztikai adatokat. Ezek egyrészt a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól átvett járulékbevallások, másrészt a Magyar Államkincstártól átvett adatok. Így a keresetstatisztika ezentúl nem a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásokat, hanem minden munkáltatót figyelembe vesz majd.

A korábbi változatot előbb a legkisebb vállalkozások adatszolgáltatási terheinek mérséklése, majd a hosszú távú összehasonlítás lehetősége indokolta.

A KSH arra is felhívta a figyelmet, hogy a főbb számok között nem nagy a különbség a két vonatkozási kört nézve. A bruttó átlagkeresetek 2019 és 2022 között havonta 2,6-3,5 százalékkal (10–19 ezer forint) tértek el a két kör között, míg a bruttó mediánkeresetek 2,9-5,1 százalék (9–20 ezer) közötti különbséget mutattak.