A pénteki plenáris ülésén az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023-as költségvetéséről szóló törvény módosítását. A zárószavazás a parlamenti képviselők 131 igen és 53 nem szavazatával ért véget.

Az Országgyűlés egy korábbi plenáris ülése (Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet)

A voksolást megelőzően a Költségvetési Tanács (KT) elnöke, Kovács Árpád szólalt fel. A szervezet előzetes jóváhagyására volt szükség ahhoz, hogy a parlement zárószavazásra vihesse az idei büdzsé módosítását. Ezt a KT megadta, tekintettel az államadósságra vonatkozó kitételek teljesülésére.

Kovács Árpád arról beszélt, hogy a KT március 30-án, csütörtökön hozott támogató határozatot a módosításról. Ezt azért adták meg, mert a tervezett módosítások nem emelik a pénzforgalmi hiányt, mivel azonos összegben változik meg a bevételi és kiadási főösszeg. Éppen ezért az államadósság tervezett összege tér el a korábbiaktól. Jelezte, hogy az államadósság erre az évre célul tűzött csökkentése összhangban van a makrogazdasági pályával és a kijelölt költségvetési folyamatokkal. "A 2023-as év végére terv szerint kisebb lesz az államadósság, mint 2022 év végén volt, így pedig az alaptörvény követelménye is teljesül" - hívta fel a figyelmet.

Az alaptörvény azt mondja ki, hogy mindaddig, amíg az államadósság mértéke meghaladja a teljes nemzeti össztermék felét, addig csak olyan költségvetést lehet elfogadni a parlementben, ami csökkenti az államadósságot. A 2023-as módosított költségvetés ennek megfelel, illetve a stabilitási törvény elvárásainak is eleget tesz. Utóbbi azt mondja ki, hogy az államadósság arányát évről-évre legalább 0,1 százalékponttal mérsékelni kell. Az idei büdzsé ennél jóval nagyobb, 3,8 százalékpontos vállalást tesz.

A KT elnöke ugyanakkor kockázatokat is megemlített.

Külön felhívta a figyelmet a kormány irányítása alá tartozó költségvetési szervek intézkedési, takarékossági tervének fontosságára, ami nélkül a közszolgáltaási funkciók elvégzése jelentős többletkiadást eredményezhet, ami végső soron veszélyezteti az államadóssági cél elérését. A KT szorgalmazta a 3 százalékos GDP arányos hiány teljesülését is, mert a deficit csökkenése egyensúlyt teremt a gazdaság számos más területén is és javítja a külső finanszírozási képességet. Végül azt is jelezte, hogy kockázatosnak látják az idei költségvetés elfogásának elhúzódását, mert ez rontja a finanszírozás kiszámíthatóságát és a gazdálkodás megtervezését. Ezért remélik, hogy a külső körülmények lenyugvásával a büdzsé megalkotása visszanyeri az iránytű szerepét.