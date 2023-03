Azon túl, hogy a fiatal generáció körében kapcsolatot szinte csak digitális eszközökkel tartanak, s az ügyintézés kezdeti lépéseit is notebook vagy okostelefon segítségével teszik, az önálló pénzhasználat is mind korábban megjelenik a gyerekek életében. Első körben a különféle webes, vagy online játékok kapcsán, amelyeken belül pénzért a játékban használatos fizetőeszközöket, vagy a játékban előnyt biztosító virtuális eszközöket vásárolhatnak – korlátlanul, ellenőrizetlenül. Ennek, ennek, illetve a kicsik fogyasztási szokásainak kordában tartására évről évre egyre nagyobb igény mutatkozik a diákszámlákra, amelyet a hitelintézetek maximálisan igyekeznek is kielégíteni.

Van olyan bank, ahol már 6 éves kortól elérhető ez a diákszámla szolgáltatás.

A Bank360.hu összeállításának segítségével gyűjtöttük csokorba, mire lehet használni ennyi idősen egy bankszámlát, és milyen feltételekkel lehet igénybe venni.

Nem lehet elég korán kezdeni

Fotó: Shutterstock

A számlavezetést is kínáló pénzintézetek egy részénél 14 év az alsó korhatár, ekkor még csak személyesen és szülői felügyelettel van lehetőség a számlanyitásra. Azoknak is van azonban a piacon elérhető ajánlat, akik ennél korábban, már az általános iskolában elkezdenék pénzügyi tudatosságra nevelni a csemetéjüket, igaz, ők kevesebb diákszámla csomag közül választhatnak, és a bankszámla használat feltétele több esetben az, hogy a gyermek már rendelkezzen okostelefonnal.

A Bank360.hu pénzügyi szakportál szerint a Revolutnak van az egyik legjobb ajánlata, bár ez bankszámlának nem igen tekinthető. A Revolut juniorszámla gyakorlatilag egy alszámla lesz, ami addig tud működni, amíg a főszámla is él, viszont a gyerek tud vele vásárolni, olyan pénzügyi műveleteket viszont, mint ami a főszámlával lehetséges (például pénzküldés) már nem. Emellett az utalás és a készpénzfelvétel is limitálva van, a junior számlán lévő keretet pedig csak a főszámla tulajdonosa, vagyis a szülő tudja a rendelkezésére bocsátani.

A Bank360.hu további lehetőségekre is felhívja a figyelmet: az OTP Banknál is lehet 14 éves kor alatt számlát nyitni, de ehhez is szülői felügyelet szükséges.

A számlavezetés és a bankkártya ingyenes, viszont a tranzakciókért kell fizetni, ezért ezeknek a költségeivel kell számolni.

Jutalom, de feladat is adható telefonon

A Gránit Bank is 6 éves kortól tette elérhetővé a számlanyitás lehetőségét a Gránit Family számlával. Itt is ügyfélnek kell lennie a szülőnek, amit ezután a Gránit Family applikációval lehet használni, miután letölt a saját telefonjára.

Apró gyakorlati érdekesség, hogy a szülő az applikáción keresztül például feladatokat is adhat a gyermekének (kerti- vagy házimunkát), ezért pedig jutalmat adhat neki pénz formájában.

A kisebb anyagi célok megvalósításához is kínál funkciót az app, emellett a tranzakciókért is jóval kevesebbet kell fizetni, mint a felnőtt bankszámlák esetében.

A K&H Banknál is 6 éves kortól érhető el az ifjúsági számlacsomag, itt e-bank és mobilbank még nem igényelhető – figyelmeztet a szakértő oldal. A számlavezetés ingyenes, és csak az alapszolgáltatások érhetők el, teljes szülői felügyelet mellett. A folyószámla mellé megtakarítási számla is nyitható.