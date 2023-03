Elképesztő tempóban fejlődik a dísznövénykertészet, és nő az igény az önellátásra és az önfenntartó kertek építésére – fogalmazott V. Topor Erika okleveles kertészmérnök, a Kertportál főszerkesztője a VG Podcastnak.

Sokan vágynak ilyen hangulatos kertre – mindez nem lehetetlen, de sok munka, és jópár év van benne

Városlakók sokasága igyekszik a balkonján megtermelni a reggelihez, vacsorához szükséges paprikát, paradicsomot és zöldfűszereket, és

megjelentek a családi házak és társasházak kertjében is a magaságyások, amiket tipikusan nem virágoknak, hanem ehető növényeknek építenek.

A VG Podcast szakértő vendége a hétvégi budapesti Garden Expo szaktanácsadójaként arra hívta fel a figyelmet, hogy a kertépítés sokrétű szaktudást igényel, a tervezéshez pontosan ismerni kell a kert adottságait, és az ott élőket is. A gondos tervező megkérdezi, hogy hol ül meg a kertben a víz, hol olvad ki tavasszal, hol van nyáron a legnagyobb meleg, hova süt a legjobban a nap, és így tovább.

Az aszályos tavalyi nyár után a jövőben is hasonlókkal kell számolni, a klímaváltozás újabb és újabb kihívásokkal, újratervezéssel is jár.

A mediterrán tájakon őshonos növények újabban akár nálunk is kitelelhetnek, van télálló banán, citromfa, de V. Topor Erika szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy nem tengerparti országban élünk, más itt a levegő páratartalma, mint Olaszországban, vagy Spanyolországban például. A Kárpát-medence sajátos klímáját továbbra is a kárpát-medencei növények ismerik és bírják leginkább, a helyi fajtáknak van esélye az alkalmazkodásra is.

A kerti növények megválasztásakor a szomszéd kertjére is figyelemmel kell lenni, az ottani növények kártevői ugyanis nem állnak meg a kerítésnél, és bizonyos növényfajokra ugyanolyan veszélyesek.

Dísz helyett ehető növények a balkonokon A dísznövényeket fokozatosan felváltják a kis helyen is könnyen és eredményesen termeszthető kompakt, kis növésű haszonnövények, amelyek révén akár a mindennapi reggelihez saját termésű koktélparadicsomot, paprikát, bazsalikomot, rozmaringot lehet biztosítani.

Jó ötleteket adhatnak a kerti mix összeállításához a helyi nyaralóövezetek, ahol körülnézve lehet látni, hogy melyek azok a növények, amelyek a kevesebb gondozás mellett is jól érzik magukat.

Az önellátásra való igény is egyre fokozódik, de a szakértő szerint ehhez nem mindenkinek van elegendő nagyságú területe. Vannak azonban olyan növények, amelyek kis helyen is sok termést hozhatnak. Ilyen például a cukkini, amiből néhány tucat tő akár több mázsányi termést hoz folyamatosan, tavasztól a fagyokig.

Az öntözésmentes, önfenntartó kertek növényeit is az első években sokat kell gondozni, a gyökérzetnek meg kell nőnie és erősödnie ugyanis, hogy képes legyen éltetni a növényt – hangsúlyozta a kertészmérnök.

Saját termés a balkonládában - a mai gyümölcsárak mellett ez aranyat ér.

Az erkélykertészek is szép eredményeket érhetnek el – sorolta V. Topor Erika– esetükben többek közt a zöldfűszerek, például a bazsalikom, zsálya, kakukkfű, vagy az uborka, a paradicsom és a paprika a jó választás.

A magaságyások a rossz talajú, sok helyen építkezési sittel feltöltött kertekben és akár a balkonokon, tetőkertekben is jó megoldást jelentenek, a víztárolós, önöntöző típusok pedig már az önfenntartó irányzatot képviselik.

Tapasztalatok szerint már egy négyzetméternyi, szakszerűen megépített magaságyásban eredményesen lehet kertészkedni.

Kertészkedni nagy divat, a pandémia a zöld felületek, a zöldség és gyümölcsárak drasztikus drágulása az ehető növények felé fordította a keresletet. A kertészeti témákra hatalmas az érdeklődés, ennek megfelelően óriási a médiazaj is, sorra nőnek nagyra a különböző kertész blogok, hobbikertész portálok.

Gombamód szaporodnak a kertészeti áruházak is, de kevés a szakértő eladó, a neten pedig sok a félrevezető jótanács – figyelmeztetett az okleves kertészmérnök.