Egy orvossal és három mérnökkel kezdi meg a kétéves kiképzését Magyarország újonnan felállított hivatásos űrhajósállománya a Hunor – Magyar Űrhajós Program keretében – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A kutatóűrhajós program keddi sajtótájékoztatóján nyilvánosságra hozták a négy jelölt kilétét is. Cserényi Gyula, Kapu Tibor, Schlégl Ádám és Szakály András alkotja azt a magot, akik közül egy valaki közel egy hónapos tudományos küldetésen vesz majd részt a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén – mondták.

Ferencz Orsolya szerint történelmi pillanathoz érkezett Magyarország. (Fotó: Kovács Attila/MTI)

Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos a megnyitóbeszédében kiemelte: Magyarország visszatér az űrbe. Az alapján, hogy 1980-ban – a sajtótájékoztatón vendégként jelen lévő – Farkas Bertalan űrrepülése milyen erős katalizátorként hatott a magyar tudományos életre, igen megalapozott a mostani űrhajósprogram legfőbb célkitűzése, hogy hosszan tartó, felívelő pályára állítsa a magyar tudományt és high-tech ipart – foglalta össze a program hosszú távú törekvéseit.

Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) elnöke elmondta: a kormány a legjelentősebb hazai űrkutatási és űrtechnológiai műhelyt, az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratóriumát jelölte ki ennek az összetett programnak a koordinációjára, végrehajtására, valamint szakmai vezetésére. A Hunor Programmal az űrhajós-válogatás, -kiképzés és a Nemzetközi Űrállomáson folytatott kísérletezés is felkerült a ELKH-ban fellelhető képességek széles palettájára – olvasható a közleményben.

A HUNOR Magyar Űrhajós Program célja egy magyar kutatóűrhajós feljuttatása a Nemzetközi Űrállomásra, ahol csaknem egy hónapon át döntően magyar fejlesztésű tudományos kísérleteket fog végrehajtani. A programban több mint 240 érvényes jelentkezést regisztráltak, a jelentkezőket az ESA, a NASA, az ISS és az Axiom Space követelményei szerint vizsgálták. Az ellenőrzések a Európai Űrügynökség bázisán, a Semmelweis Egyetemen és a Magyar Energiatudományi Intézetben is zajlottak, de tesztek folytak a Magyar Honvédség kecskeméti repülőbázisán is.

A jelölteknek tesztelték

a szellemi teljesítőképességüket,

a testük teherbírását,

a személyiségüket,

az együttműködési képességeiket.

A hivatásos állomány a négy emberrel felállt, a munka viszont csak most kezdődik. Képzési programokon vesznek részt, és ennek keretében döntenek a végső jelöltről. Ez egy hosszabb folyamat lesz, Texasba is elutaznak. Ott az Axiom Space és a NASA telephelyein készülnek a misszióra.

Ki a négy kiválasztott magyar űrhajósjelölt?

Az első a 40 éves Szakály András repülőgép-tervező mérnök. A második Kapu Tibor 31 éves fejlesztőmérnök. Ő ejtőernyőzik is, 38 ugrás van mögötte. A harmadik Cserényi Gyula 33 éves erősáramú villamosmérnök, a negyedik pedig Schlégl Ádám, szintén 33 éves klinikai ortopédsebész. Közülük valaki két éven belül magyar űreszközöket fog tesztelni és kísérleteket végez magyar kutatócsoportok számára az űrben.

Fotó: hirtv.hu

Mit kell tudni a Hunorról, a magyar űrhajósprogramról?

A kormány 2021-ben fogadta el az űrstratégiát, arra reagálva, hogy a prognózisok szerint az űripar lesz a 21. század egyik legdinamikusabban fejlődő iparága, ebből pedig Magyarország is ki kívánja venni a részét. Ezért hirdették meg a magyar űrstratégia keretében az újabb nemzeti kutatóűrhajós programot. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos 2021. október 28-án jelentette be az űrhajós-kiválasztási eljárás megindítását és a program hivatalos elnevezését, amely a Hunor (Hungarian to Orbit) nevet viseli. Az űrhajós-ambíciókkal felvértezett érdeklődők 2022. január 31-ig adhatták le jelentkezésüket. A kiírásra több mint 240 pályázat érkezett, közülük 100 jelentkező (14 nő és 86 férfi) vehetett részt egy online alkalmassági teszt kitöltésében. Ezt követően közel félszáz jelölt jutott tovább az Európai Űrügynökség (ESA) németországi helyszínnel zajló tesztelési fázisába.