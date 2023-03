Az eÁFA rendszert eredetileg 2021-ben tervezték bevezetni, de végül az utolsó pillanatban ezt elhalasztották. A rendszer lényege, hogy az online számla- és pénztárgép, valamint vám adatok felhasználásával a NAV automatikusan elkészíti az áfabevallás tervezetét, amelyet egy webfelületen keresztül véglegesíthetnek az adózók.

Fotó: GettyImages

A LeitnerLeitner vezető tanácsadója, Jancsa-Pék Judit elmondta, hogy

az eÁFA a kis forgalmú, egyszerű tevékenységű, jellemzően kisebb méretű cégeknek segíthet az áfabevallást gyorsítani, a nagyvállalatok összetett ügyviteli folyamatait azonban nem képes egyszerűsíteni.

Ezek az igények hívták életre az áfabevallás automatizálásának egy másik lehetséges koncepcióját: a gép-gép (machine to machine), vagy röviden M2M kapcsolaton keresztül történő áfabevallást. Ennek megvalósításához az úgynevezett SAF-T (’standard audit file for tax’) program előrehaladása is hozzájárul. A SAF-T lényege, hogy a vállalati és a könyvelési rendszerekből egységes és kötött szerkezetben – egy XML adatfile-ban – szolgáltatnak adatot az adóhatóság részére, vagyis az adózó teljes könyvelési anyaga átadhatóvá válik.

Ezzel lehetővé válik a két irányú adatcsere az adózók és a NAV gépei között.

Nemcsak a hatóság kapja meg a vállalkozások adatait, hanem vállalatok is importálhatják a NAV-nál lévő adatokat saját ügyviteli rendszerükbe, illetve külön szoftvereken keresztül lehetővé válik majd a NAV adattóban található adatok ügyfél felé történő visszaforgatására is.

A szolgáltatás működéséhez és azon belül az áfa-analitika automatizálásához adat egységesítésre és standardizálásra volt szükség. Ezért kialakítottak egy általános, bővíthető és a változásokat követni tudó kódolási rendszert, a standard adókódokat. Ezek teszik egyértelművé, hogy egy a bizonylaton szereplő információt a jelenlegi áfabevallás melyik sorába kell írni, hogy milyen adókulcsot kell alkalmazni. A standard adókódhoz további információkat, jelzéseket lehet majd kapcsolni, amellyel a besorolás még tovább finomítható.

Ezután tehát nem lesz szükség az áfa-analitika manuális átforgatására a bevallás elkészítéséhez, és

a belföldi beszerzések tételes adatait tartalmazó M-lapok kézi kitöltése is megszűnik.

Ezzel együtt a számlaadat-szolgáltatás warning üzeneteit is el fogják küldeni a vevők részére, így a partnerek azonnal ki tudják majd javítani az esetlegesen elrontott számlákat. Az adatletöltés segítheti továbbá a könyvelés ellenőrzését, az adminisztrációs hibák gyorsabb feltárását.

Az M2M rendszer elindulása után tehát háromféleképpen lehet majd elkészíteni az áfabevallást.