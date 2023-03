A családi vállalkozások a járványt követően talpra álltak: globális szinten 71 százalékuk realizált növekedést az értékesítésben, 43 százalékuk pedig két számjegyű gyarapodásról számolt be az előző pénzügyi évben. Hetvenhét százalék a következő két év eredményeit illetően is bizakodó. Mivel azonban a makrogazdasági kihívások világszerte hatással vannak a szervezetekre, a családi kézben lévő cégek nagyrészt a fő üzleti tevékenységükre, a költségek fedezésére és a túlélésre összpontosítanak 2023-ban, állapítja meg a PwC globális felmérése, amely 82 ország több mint 2000 érintettjének bevonásával készült.

Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

Az előző pénzügyi évben két számjegyű növekedést elért családi vállalkozások 73 százaléka szilárd családi értékrenddel és vállalati célokkal büszkélkedhet.

Továbbá a sikeresen működő vállalatoknál jellemző a munkavállalói ösztönzők használata (53 százalék), valamint az erős digitális képességek megléte (47 százalék).

A kutatás arra is rámutat, hogy az összehangolt ESG-stratégia (Environmental, Social and Governance) alkalmazása is korrelál a vállalatok sikerességével: az e téren fejlett vállalkozások fele két számjegyű növekedést ért el az előző pénzügyi évben, míg az ESG-stratégiát nélkülözőknél 42 százalék könyvelhetett el hasonló eredményt. Emellett az ESG-területen aktív családi vállalkozásokban az ügyfelek is jobban megbíznak, mint azokban, amelyek erre a területre nem fókuszálnak (62 százalék szemben 49-cel). Ugyanakkor a felmérésből látszik, hogy a családi vállalkozások 67 százaléka egyelőre alig vagy egyáltalán nem foglalkozik az ESG-vel. Magyarországra vonatkozó pontos adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre, de vélhetően hasonló vagy még magasabb ez az arány.

„Miközben a piaci nyomás és az emelkedő költségek miatt a családi vállalkozások számára világszerte a túlélés a legfontosabb,

azt látjuk, hogy azok a családi cégek, amelyek a digitális átalakulásra összpontosítanak, lépéselőnyre tesznek szert. Ugyanakkor érthető, hogy most a szervezetek életében a megfelelő vállalatirányítás, a hatékonyság növelése az elsődleges cél annak érdekében, hogy megőrizzék versenyképességüket. Az ESG terjedését vagy a zöldbefektetéseket az egyre szigorodó globális és uniós szabályozás mellett a piaci igények, illetve a forrásszerzés mozdíthatják előre” – mondta Polacsek Csaba, a PwC Magyarország Üzleti tanácsadás üzletágának cégtársa.