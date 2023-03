„Tekintettel arra, hogy tíz hónappal ezelőtt gyakorlatilag nem volt kommunikáció az Európai Bizottság és a magyar kormány között, szerintem jelentős előrelépés történt. Most intenzív a párbeszéd, és bár akadnak konfliktusok, legalább van kapcsolat, ez pedig nagyon fontos” – jelentette ki a Világgazdaságnak Navracsics Tibor területfejlesztésért és uniós forrásokért felelős miniszter, akit arról kérdeztünk, milyen változást tapasztal a felek között azóta, hogy tíz hónappal ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök kihirdette az új kormány névsorát, és kvázi feladatul kapta több ezermilliárd forint hazahozatalát. Hozzátette, jól bírja az ezzel járó nyomást, de most már abban bízik, hogy kézzel fogható eredményeket érnek el, és nyáron hozzáférhetnek az EU-s pénzekhez.

Navracsics Tibor szerint hamarosan kézzelfogható eredményeket érnek el.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Navracsics Tibor tervei tehát nem változtak,

hiszen amikor februárban kérdeztük, ugyanúgy nyári időpontot említett – és úgy tűnik, az a jóslata már be is igazolódott, hogy ez folyamatos tárgyalás lesz az Európai Bizottsággal, amelynek nyomán időről időre kell majd valamilyen jogszabály-módosítást eszközölnünk, vagy megállapodást kötnünk, hogy előrébb tudjunk lépni. A miniszter a napokban a Magyar Nemzetnek adott interjúban többek között arról is beszélt, hogy nekünk kevesebb bocsánatos bűnünk van, mint más tagállamoknak.

A rutinos politikust megkérdeztük, mi a véleménye arról, hogy bár hat EU-tagország – Magyarország mellett Lengyelország, Románia, Csehország, Szlovákia és Bulgária – igényelt rendkívüli támogatást az Európai Bizottságtól a kontinensen ragadt ukrán gabona miatt, csak Lengyelország, Románia és Bulgária kapja meg ezt a több mint 53 millió eurós pénzügyi segítséget. Navracsics Tibor úgy reagált, hogy

az agrártámogatások rendszere speciális, egyeztet Nagy István miniszterrel, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy Magyarországot ne érje diszkrimináció.

„A bizottság azt állítja, hogy az Ukrajnából beérkező gabona nincs letörő hatással a piaci árakra, azonban amíg a rotterdami tőzsdei ár 300 euró körül mozog tonnánként, addig Magyarországon ez 217 euróra esett” – mondta Brüsszelben Nagy István. Az egyébként az európai gazdálkodók legerősebb érdekvédelmi szervezete, a Copa-Cogeca szerint is nonszensz, hogy nem minden országnak segít az Európai Bizottság, ráadásul akiket támogat, azokat is csak egyszer és túl későn.

Frissítés:

„Megvédjük a gazdákat az ukrán gabonadömping káros hatásaitól” – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán péntek délután. Véget ért az EU-csúcs, amelyen a közép-európai országok megállapodtak abban, hogy Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök koordinálásával közösen lépnek fel, hogy megvédjék a gazdákat az ukrán gabonadömping káros hatásaitól – írta a miniszterelnök.