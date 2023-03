Előfoglalási lázat hozott az infláció a gyerektáborok piacán, ahol a március végéig tartó kedvezményes időszakban igyekeznek a szülők mérsékelni vagy teljes egészében megúszni az egy év alatt bekövetkezett áremelkedést.

Minden nyáron 11 hetet kell tartalmasan, értelmesen, pihentetően kitölteni a gyerekek számára.

A piaci alapon szervezett nyári gyerektáborok részvételi díja ugyanis 15-20 százalékkal magasabb a tavalyinál, a 10-15 százalékos előfoglalási kedvezmények így minden korábbinál vonzóbbnak bizonyultak.

Tavaly átlagosan 1,3 táborban jártak a gyerekek, mármint az a 225 ezer fiatal, akik nem állami és önkormányzati szervezésű, hanem piaci alapon működő programon vett részt a nyári vakáció idején.

A 11 hetes nyári szünetben az átlagos családok két-három hetet igyekeznek temtaikus táborokkal kitölteni a gyerekek szünidejéből

– foglalta össze a Világgazdaságnak tapasztalatait Tóth Béla, a 18 éve működő Táborfigyelő és a Táborminősítő portál vezetője.

Mint megtudtuk, az előfoglalási időszakban jellemzően a helyek 20 százalékát foglalják le a szülők, a foglalási csúcs a tanév utolsó heteiben, május végén van. A tavalyi év rekordot hozott, a portál felmérése szerint mintegy 225 ezer, zömében 9–16 éves gyerek vett részt szervezett táborokban.

Az ottalvós, hatéjszakás, hétnapos táborok átlagára tavaly 60 ezer forint volt, ez idén 70 ezer fölé kúszott, míg a hétfőtől péntekig zajló napközis táborok díja tavaly 38,5 ezer forint körül alakult.

Mindezért egyre pörgősebb, azaz egyre színesebb és gazdagabb programkínálatot érnek el a táborozók, a leginnovatívabb terület Tóth Béla szerint a táborpiac, amely rendkívül gyorsan reagál a gyerekek gyorsan változó igényeire.

Miközben sosem mennek ki a divatból a sport-, az angol nyelvi, a kézműves és a lovas táborok, nagyon népszerűek és keresettek a modern tematikák. Ilyen például a dróntábor, amelyre még a legválogatósabb gimnazista korosztály is szívesen becsekkol, vagy a bróker- és tőzsdecápatábor, amely szintén őket célozza. A mesterséges intelligencia köré is épülnek már táborok, de hirdetnek TikTok-videó-készítő táborokat is idén.

A robotika a kisebbek körében is kedvelt, sőt, az olyan filmes táborok, amelyek egy-egy konkrét film, például A gyűrűk ura vagy a Harry Potter világába repítik néhány napra az érdeklődőket, is igen széles korosztályt tudnak megszólítani.

A szülői aggodalmakat, miszerint a virtuális tematikák a kütyükhöz bilincselik még a fizetős táborokban is a fiatalokat, a szabadidős programterv tudja csillapítani, ugyanis még a szigorúan tematikus táborokban is elmaradhatatlanok a klasszikus nyári időtöltések, például a strandolás és a csapatversenyek

– hangsúlyozta Tóth Béla.

Vadászkutya-bemutató egy sóstói táborban.

A minőségi programoknak gyorsan hírük megy, a legjobb táborokba last minute már csak hatalmas szerencsével lehet foglalni. Az ár-érték arány a legfontosabb, most is van olyan angoltábor, amelyet alig egy hónapja tíz turnusban hirdettek meg, és már csak két turnusban van két-két szabad hely.

Érdemes időben foglalni és megtervezni a nyári menetrendet, a vakáció előtti napokban ébredő szülők már tényleg csak a maradék helyek közül válogathatnak

– figyelmeztetett a Táborfigyelő vezetője.

Az elmúlt csaknem két évtizedben óriási átalakuláson ment végig a táborpiac, a korábban többségben lévő számla nélküli táborok most már kisebbségbe szorultak, a folyamatos fogyasztóvédelmi ellenőrzéseknek köszönhetően kevesebb mint harmadára szűkült a nem legális táborszervezők köre.

A legális táborszervező ad számlát, leinformálható, és a program mögött működő cég, egyesület vagy más civil szervezet van. A szerződés a résztvevőkkel kapcsolatos felelősség, másrészt a számonkérhetőség miatt fontos. Az esetleges minőségi kifogások, amelyek többnyire az étkezések számára és mennyiségére, valamint a programok betartására vonatkoznak, csak így kompenzálhatók.

A legnagyobb változás a témák mellett a helyszínek terén látszik: míg pár évtizede a Balaton, a Velencei-tó és esetleg a Tisza-tó mellett más aligha volt versenyképes ottalvós táborként, ma már rendkívül széles a skála, a klasszikus nyári programra, a strandolásra számtalan fürdőhelyen és strandon van lehetőség.

A leginkább a táborozók változtak, a mai gyerekek nagyon sokféle programot várnak, a pörgős tematika a szülőknek is szimpatikus, hiszen összességében nem keveset fizetnek ki szervezett programokra

– mondta Tóth Béla. Elmondása szerint markáns változás a legfiatalabb, bölcsődés, óvodás korosztálynak szánt napközis táborok megerősödése. A többhetes bölcsődei, iskolai szünet idején sokan nem akarják az ügyeletes intézménybe vinni a gyerekeiket, és inkább már a 2-3 éveseknek is keresnek valami számukra érdekes, tematikus időtöltést.